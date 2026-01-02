2026開春ETF配息大爆發！科技股領軍 0050、00905成小資族首選

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
14檔1月將除息的ETF。資料來源：CMoney (2026.01.02)
2026年台股ETF市場開年強勢，迎來一波豐厚配息潮。據統計，1月共有14檔ETF已經公布除息，科技股延續去年強勁表現，高配息率吸睛；市值型ETF則以穩健成長表現搶眼，尤其是低價高CP值的00905成為投資人新寵。專家預測，在全球科技創新浪潮及台灣半導體產業鏈優勢下，相關ETF仍有成長空間。

科技類ETF在本波除息潮中表現亮眼，國泰台灣科技龍頭（00881）以2.65元配息金額及15.87%年化配息率稱霸全場；群益半導體收益（00927）和新光臺灣半導體30（00904）也不遑多讓，年化配息率分別達13.84%及12.71%，均突破雙位數，展現科技產業強勁獲利能力。

回顧2025年，科技類ETF表現最為出色，新光臺灣半導體30以42.49%年度總報酬率領先群雄，群益半導體收益也有32.26%的亮眼表現。這波漲勢主要受惠於AI應用持續擴大及半導體需求強勁，帶動台灣科技產業鏈整體價值提升。

市值型整體績效同樣亮眼，元大台灣50（0050）近一年總報酬率高達40.89%，元大MSCI台灣（006203）也有37.34%的優異表現，顯示台股大型權值股基本面仍相當穩健。

值得關注的是，FT臺灣Smart（00905）以17.65元的低門檻價格、5.67%的年化配息率及32.01%的近一年總報酬率，成為市值型ETF中CP值最高的黑馬，特別適合預算有限的小資族入場，一次滿足配息需求與成長期待。

高息ETF方面，元大高股息（0056）以9.36%的年化配息率持續穩坐高息王寶座；復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）及富邦臺灣優質高息（00730）也分別提供6.6%、5.81%及5.72%的穩定配息，滿足收益型投資人需求。

理財專家表示，展望2026年，全球經濟雖面臨通膨壓力與地緣政治風險，但台灣在全球科技供應鏈的關鍵地位不變，加上AI、電動車等新興應用持續擴大，相關ETF仍具成長動能。

面對可能的市場波動，投資人可採取三管齊下策略：以市值型ETF如00905或0050為核心持股，搭配科技類ETF追求高成長，再輔以高息ETF穩定現金流，打造全天候投資組合。

隨著台股ETF產品線日益豐富，2026年ETF投資將持續成為台股投資主流，而開年配息潮也為全年投資布局開啟亮眼序幕。投資人宜把握時機，精選適合自身風險承受度的ETF產品，參與台股長期成長紅利。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 科技股 配息

