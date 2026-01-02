2026開門紅！台股衝破29300大關…法人看好AI帶動元月行情009803搶占先機

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
台股2026年首個交易日旗開得勝，盤中一度刷新歷史紀錄來到29363.43點，終場收在29349.81點，展現強勁的「開門紅」氣勢！本週週線連2紅，漲幅達2.78%，顯示市場資金信心正持續回流。記者許正宏／攝影
台股不僅2025年亮麗封關，2026年第一個交易日再度繳出亮眼成績，指數於盤中刷新歷史新高紀錄，來到29363.43點，終場收在29349.81點，上漲386.21點，漲幅1.33%；本週台股大漲793.79點，週線連2紅，漲幅2.78%，平均日均量5388.51億元。

⭐2025總回顧

法人動向上，外資與自營商連袂買超台股，外資單週回補254.81億元，連2週站在買方，自營商買超169.02億元，已連續6週回補台股，僅有投信法人連續2週調節124.8億元，三大法人本週合計買超299.04億元。

保德信市值動能50ETF（009803）經理人楊立楷指出，展望台股2026年仍有望續創新高，主要受惠AI需求有增無減，盤點於全球對台灣出口產品的需求持續強勁，尤其是涵蓋AI、半導體與電子零組件相關領域的電子產品、資訊通信年增率相對突出，也推升台灣企業產能，預估2026年台股企業獲利將延續雙位數高速成長。

楊立楷表示，國際AI巨頭紛紛擴張資本支出並簽署合作協議，預期相關乘數效應將推動應用層面百花齊放，對於台廠AI供應鏈不啻為重大利多，而根據歷史數據，台股走勢與企業獲利呈現高度正向關聯，獲利增長往往伴隨指數上行，未來行情更值得期待。

針對下週市場重點，楊立楷說明，首先是將於6日至9日在拉斯維加斯舉行的CES即將登場，根據主辦單位預估，本次吸引約13萬名與會者、4500家廠商參展，且隨著AI持續發展，本屆CES以「AI Forward」為主題，反映出AI已不只停留在概念驗證階段，而是正式走向新的應用面與商業化階段，本次CES展主題可預期人工智慧、智慧家居、綠色科技及車用技術將為焦點，並釋出AI落地與新應用的最新趨勢，而這些需求面將直接影響封裝、PCB、光通訊與記憶體等產業的拉貨節奏，進而激勵台廠供應鏈股價的表現空間。再者，光學龍頭大廠8日及晶圓龍頭大廠15日將舉辦法說會，相關展望也將牽動市場投資情緒。

整體而言，楊立楷認為，從目前至1月上半月，美台股市通常呈現易漲難跌走勢，且時序進入1月，外資可望於假期結束全面回流，配合美股維持強勢及企業展望正向，台股有望再度放量推升，元月行情值得期待。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

009803保德信市值動能50 ETF

