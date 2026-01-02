0056第一季配息 想拿配息得在這天之前買進

元大高股息（0056）今日公布2026年第1季配息，將在1月20日第二階段公告確定配息金額，1月22日除息，想參與配息的投資人，最晚在1月21日前買進並持有，配息發放日則在2月11日。

0056於2025全年累積配發金額續創歷年新高，於2026年第1季除息後，連續配息紀錄將進入第16年。截至2025年12月31日，元大投信官網顯示0056帳上包含股息收入的可分配收益4.73元、包含資本利得的資本平準金6.97元，以目前配息水準估算，持續具有配息基礎。

依集保結算所、證交所資訊，0056近一年投資人數增加約28.3萬人，2025全年獲1441億元淨申購，投資人數與規模均創歷史新高。

統計顯示，0056已連續2年吸金千億，穩坐高股息ETF（指數型股票基金）之冠，根據日前出爐的最新ETF申購排名，高股息ETF亦由0056稱冠，使0056公布的配息結果備受市場矚目。

0056的持股部位，目前有4成為AI相關的概念成分股，也推動0056不只有配息，基金本身亦有資本利，據元大投信統計，今年以來含息報酬率為12.1%，亦稱冠市場。而鑑於在高檔布局更要分散風險，0056所追蹤的台灣高股息指數持續與時俱進，元大投信說明，除了2023年擴充成分股至50檔降低個股影響性，2025年再針對成分股財務透明度、股利預測準確度，以及股價表現穩定度新增檢核標準，持續優化投資組合。

元大高股息ETF研究團隊指出，0056是市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股的高股息ETF，基於現金股息發放與企業營運相關，成分股亦隱含成長因子。面對台股轉為以AI為成長動能，0056現階段相關成分股比重近4成，具高度獲利成長潛力，在企業獲利預期提升，進而挹注現金股利發放下，反映高股息投資特色。

元大投信亦提醒，參加ETF配息須留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業發放股利計算於每日淨值，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自淨值扣除，宜一併留意淨值的變動。不宜僅憑單次配息金額推估該ETF未來配息，建議以長期配息紀錄作為參考標準，更能有效評估配息能力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。