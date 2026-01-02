56萬股民注意！00929配息金額調升至0.1元 年化配息率約6.6%

台股月配息ETF指標復華台灣科技優息（00929），2日公告最新配息，預估每受益權單位預估配發金額為0.1元，前一次為0.09元，此次再增加0.01元，為近一年第四次調升。除息交易日為1月20日，投資人若要參與配息，最晚需於1月19日前買進或持有，股息發放預計2月13日入帳。以1月2日收盤價18.18元計算，單次配息率約0.55%，年化配息率約6.6%。

00929去年11月復華投信官網公告00929追蹤指數將會有三大編制規則異動，包含成分股數目由40檔變50檔、每年定審次數由一次變二次（6月、12月）、新增三大科技產業（生技醫療、數位雲端、綠能環保）、6月定審排除生效日前已除息之年配息股票。

00929同時已在上周五（12月26日）盤後進行成分股變動，16進六出，其中台積電（2330）、聯發科（2454）等指標AI概念股入列，讓AI供應鏈布局更完整，一定程度實現除權息旺季追股息、淡季追求成長的投資策略。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。