第一金優選非投債ETF 00981B 1月21日買進持有參與月配息
第一金優選非投債ETF（00981B）最新月配息資訊公告，投資人宜把握1月21日前買進並持有，即可享有第一金優選非投債ETF這次配息，每單位配發0.062元，這次月配息發放日訂於2月24日。
⭐2025總回顧
美國聯準會在2025年12月如預期降息之外，為釋放流動性，同時也提出每月購買400億美元倚期國債購買計畫，被各界視為「技術性擴表」，利率政策與購債安排在確保市場準備金供應充足， 第一金優選非投債ETF(00981B)經理人王心妤說明，2026年聯準會將進行主席與委員改任，有助於持續寬鬆環境，整體條件有助於非投資等級公司債的後市表現。
此外，王心妤也指出，聯準會在這次的會議中亦確立美國景氣溫和增長，近期市場籠罩AI泡沫疑慮，加上就業市場降溫，可能使得市場波動度加大，不過通膨數據顯示，通膨可控，有利於利率政策維持寬鬆，企業體質維持韌性、基本面穩健下，可望引導美國非投資等級公司債利差溫和收斂。
00981B追蹤指數，採取低存續配置，以降低利率敏感度並兼具防禦特性；只選優先債、排除CCC以下低評級債券，及最低收益率10%的債券，有利創造長期較具韌性的收益與投資機會，此類信用債券可作為現階段穩健配置的優先資產選擇之一。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
