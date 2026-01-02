快訊

00894、00935一整年最噴…台積電權重都不到30％！股添樂：績效沒贏大盤就圖表找一檔吧

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
2025年台股含息漲幅約29.5%，圖表整理10檔績效明顯超越大盤；部分ETF台積電占比未滿30%仍衝上約40%報酬，00881、00904近期配息數字與年化殖利率，引發市場對新年開局續航力的討論。中央社
新年第一篇貼文，來聊聊2025台股ETF績效排行。

⭐2025總回顧

整個2025台股含息漲幅為29.5%，圖表這10檔都明顯擊敗大盤。一年漲35%、40%，看來「不想努力的選擇」，跑出來的績效搞不好比你「非常努力」還要高。

比較反直覺的點在於，並不是台積占比越高績效就越好，例如中信小資高價30（00894）與野村台灣新科技50（00935），台積占比都沒過30%，但績效也都衝上40%。

另外可預期這些圖表中的ETF，今年配息可能都要比高股息ETF更大方。例如現在可以看到00881即將配2.65，年化直接上16%；00904配0.76，年化也近13%。

當然大家最關心，今年這些圖表中的ETF表現還會這麼神勇嗎？起碼就開年第一個交易日表現來看，還是非常樂觀的。

如果你過去瞎折騰了一年，績效都沒有贏過大盤。新的一年，反正也是射飛鏢，不如往圖表這些ETF隨便挑，打不贏就加入它。

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

