2025年美股ETF績效王配息出爐 資本利得貢獻配息率衝15%

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

2025年美股ETF表現以國泰費城半導體（00830）的35.9%表現最佳，2日國泰投信也公告配息資訊，每受益權單位擬配發9元，以今日收盤價58.35元換算，年度配息率為15.42%；此外，國泰北美科技（00770）每受益權單位擬配發4.2元，以今日收盤價58.10元換算，年度配息率為7.23%，兩檔除息交易日在1月20日、收益分配發放日則在2月12日。

國泰費城半導體以美國掛牌的半導體龍頭企業為主要投資標的，涵蓋AI運算、先進製程及關鍵半導體供應鏈，掌握AI硬體基礎建設成長動能。在配息表現上，本次配息金額以及配息率都再度改寫掛牌新高。

國泰費城半導體經理人李翰林指出，近年來費半指數屢創新高，2025整年度報酬率達42.23%，遠超美股其他指數，連帶資本利得亦逐步提升。00830成分股囊括美國掛牌的全球上、中、下游半導體龍頭企業，包含輝達、博通、台積電ADR、AMD、美光、Marvell等，涵蓋GPU和ASIC兩大陣營和記憶體大廠，具備成長潛力與獲利能力，00830採年配息機制，為本月除息的海外股ETF之一，備受關注。

國泰北美科技則布局互動娛樂、雲端運算及大數據等應用領域，分散投資於多元科技產業。2025年市價含息上漲21.7%，排行美股ETF第四強，本次配息金額再度改寫掛牌新高，連續三年配息金額都在4元之上、連續四年的年度配息率都超過7%。

國泰北美科技經理人林淑娟表示，00770聚焦美國AI、5G、雲端及大數據，成分股涵蓋Microsoft、Apple、Google 及 NVIDIA等產業領袖，涵蓋美國廣泛科技產業，和00830同樣採年配息機制，因布局更加多元，同樣受到投資人青睞。

法人預估，企業端AI應用進入爆發成長期，加上全球政府競逐主權AI，半導體需求持續擴增，預估今年全球半導體銷售額將年增3成，向1兆美元邁進，有望刷新歷史紀錄。國泰投信表示，隨著AI技術快速發展，關鍵技術及產業主導權仍高度集中於美國市場，成為全球產業核心成長引擎，在此趨勢下，投資人可透過美股ETF參與AI長線成長機會。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

