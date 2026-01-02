0056預估配息0.866元連三穩…高股息也吃AI紅利！成分股近4成具成長潛力
受153萬名受益人青睞的元大高股息（0056）於今（2）日發布2026年首季配息預告，每股預計發放0.866元。
⭐2025總回顧
這已是該ETF連續三次維持相同配息水準，展現高度的穩定性，若以今日收盤價37.01元推算，年化配息率約為9.35%。
根據時程規劃，1月20日將進行配息金額的最後確認，1月22日正式除息，欲領息的股東務必於1月21日前買進或持有，配息則將在2月11日入帳。
回顧2025年，0056全年配發金額續寫歷史新高。隨著2026年第一季除息啟動，其連續配息紀錄將邁入第16個年頭。根據元大投信官網截至2025年12月31日的數據，0056帳上可分配收益達4.73元，資本平準金則有6.97元，顯示即便維持現有的配息力道，帳上資源依然充沛，具備深厚的配息基礎。
在市場吸引力方面，根據集保結算所與證交所統計，0056過去一年受益人數增加約28.3萬人，2025年淨申購金額更高達1,441億元，規模與參與人數雙雙刷新紀錄。
研究團隊分析，0056採行「預測未來一年現金股息殖利率」的選股邏輯，成分股不僅考量股利發放，更隱含企業成長動能。面對當前AI產業驅動台股成長，0056相關成分股占比已近4成，隨著企業獲利看漲，更有望帶動股息發放表現。
0056追蹤的臺灣高股息指數亦持續進化。除了先前擴充成分股至50檔以降低風險波動，2025年更進一步納入財務透明度、股息預測準確度與股價穩定度等檢核標準，持續精進配置品質。
元大投信提醒，配息率並不等同報酬率，除息時淨值會同步扣除發放金額，投資人不應僅憑單次配息金額推估未來收益，應參考長期紀錄以全面評估ETF的領息能力。
0056成立以來各年度績效
年度
|2007
|2008
|2009
|2010
|2011
|2012
|2013
|2014
|2015
|2016
報酬率(%)
|5.3
|-48.1
|87.2
|19.0
|-13.0
|9.4
|4.9
|9.5
|-6.0
|11.8
年度
|2017
|2018
|2019
|2020
|2021
|2022
|2023
|2024
|2025
|成立以來
報酬率(%)
|12.9
|0.7
|29.6
|8.8
|19.4
|-18.4
|58.0
|7.1
|12.1
|314.4
資料來源：Lipper、元大投信，採含息報酬計算統計至2025年12月底。0056成立於2007/12/13
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言