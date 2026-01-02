重量級ETF 0050、0056配息出爐 0056連三季配這數字

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF規模前兩大ETF配息出爐！根據元大投信2日公告，元大台灣50（0050），每受益權單位擬配發1元，以今日收盤價66.95元換算，單季配息率為1.49%；元大高股息（0056）每受益權單位擬配發0.866元，以今日收盤價37.01元換算，單季配息率為2.33%，兩檔重量級ETF的除息交易日在1月22日、收益分配發放日則在2月11日。

⭐2025總回顧

元大高股息連續三季度配出0.866元，單季配息率平均約2.35%。2025全年累積配發金額續創歷年新高，於2026年第1季除息後，連續配息紀錄將進入第16年。截至2025年12月31日，元大投信官網顯示0056帳上包含股息收入的可分配收益4.73元、包含資本利得的資本平準金6.97元，以目前配息水準估算，持續具有配息基礎。　

依集保結算所、證交所資訊，0056近一年投資人數增加約28.3萬人，2025全年獲1,441億淨申購，投資人數與規模均創歷史新高。

元大高股息ETF研究團隊指出，0056是市場唯一採「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股的高股息ETF，基於現金股息發放與企業營運相關，成分股亦隱含成長因子。面對台股轉為以AI為成長動能，0056現階段相關成分股比重近4成，具高度獲利成長潛力，在企業獲利預期提升，進而挹注現金股利發放下，反映高股息投資特色。

同時，0056所追蹤的臺灣高股息指數持續與時俱進，除了2023年擴充成分股至50檔降低個股影響性，2025年再針對成分股財務透明度、股利預測準確度，以及股價表現穩定度新增檢核標準，持續優化投資組合。

元大投信提醒，參加ETF配息須留意配息率不代表報酬率，ETF所領到的企業發放股利計算於每日淨值，無論是否配出均屬於投資人權益，除息時會將除息金額自淨值扣除，宜一併留意淨值之變動。不宜僅憑單次配息金額推估該ETF未來配息，建議以長期配息記錄作為參考標準，更能有效評估配息能力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

