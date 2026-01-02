00713第四季配息維持0.78元…下修潮告一段落？持股大換血「捨電子金融、抱亞泥統一」

【文．玩股神探】

高股息ETF之王元大台灣高息低波（00713）在2025年歷經配息下修後，最新宣布季配息維持0.78元，意味降息循環下的收益調整期已告一段落。基金經理團隊同步調整持股結構，減碼漲多電子與金融，轉而布局亞泥、統一、和泰車等現金流穩定的傳產龍頭。面對2025年台股高基期與拉積盤壓力，00713的策略焦點已從「追高收益」轉為「穩定防禦」，配息走勢也可望回歸常態...

00713從年初每股配息1.4元的高點一路下修至0.78元，這段過程讓不少投資人信心動搖，紛紛轉倉他股。然而，最新公告顯示第四季仍維持0.78元不變，顯示基金的收益調整已經告一段落，配息破底的階段正式結束。這背後反映的是降息環境下整體殖利率結構回穩，也象徵00713的配息政策正在回到長期平穩軌道。

在成分股調整上，00713團隊針對漲多的電子零組件與金融股進行獲利了結，資金轉向亞泥、統一、和泰車等具備穩定現金流的傳產企業。這類標的不僅在景氣震盪期能維持穩定獲利，也有助基金強化防禦性。整體來看，00713從「高息進攻」轉為「穩健防守」，是針對市場波動的主動調整。

展望2026年，隨著降息循環逐步成形、企業獲利動能改善，00713有望維持穩定配息水準，同時在大盤震盪時展現抗跌能力。對長期投資人而言，這樣的結構轉變意味著配息回歸穩定、價格波動收斂，00713再次回到「防禦型高息ETF」的本質，將是收益型投資組合中可重新納入觀察的核心標的。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：00713配息落底訊號明確，基金重新回歸穩定抗跌路線！

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。