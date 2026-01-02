股民平均賺百萬…她當沖卻慘賠200萬！網點破：不如抱住0050

台股屢創新高，市場上不乏獲利分享，但也有人在同一段行情中大幅虧損。一名網友在股票社群發文自嘲是「韭菜大戶」，坦言今年平均每人賺進百萬，自己卻因當沖操作虧了近200萬元，本金僅剩20萬，引發網友熱議。討論過程中，0050等市值型ETF被頻頻點名，成為對照短線操作的代表案例。

原PO表示，自己長期進行股票當沖，隨著頻繁進出與震盪行情，虧損不斷累積。即便大盤創高，帳戶資金卻持續縮水，最終僅剩20萬元可運用。原PO在文中坦言已開始反省操作方式，並誠心詢問是否仍有翻轉人生的投資方法，語氣中帶著自嘲與無力感。

部分網友分享自身經驗，認為與其追求短線，不如回歸簡單策略。有網友指出，自己僅投入元大台灣50（0050）等市值型ETF、不碰個股，也不進行當沖，靠長期持有與紀律操作，在這波行情中累積可觀帳面報酬。也有人直言，剩下的20萬並非結局，只要停止短線交易、改採定期定額或長期配置，至少能避免再度快速失血。相關留言包括只存0050、不碰個股、全部投入ETF後刪掉App、投資回到基本面與時間等。

另一派網友則將焦點放在原PO的操作行為，認為問題不在標的，而在持續進行高頻交易。有人直言，當沖對多數人而言勝率極低，手續費與交易成本會長期侵蝕本金；也有人形容，反覆虧損卻不調整策略，就像在同一條路上不斷被同一個風險擊倒。部分留言甚至指出，就算換成0050，若仍以短線心態操作，結果恐怕也不會有本質差異。

