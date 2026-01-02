00981A漲幅近七成太狂！主動式ETF開啟新賽道…詹璇依揭密2025年「一個市場兩個世界」

快訊

聯合新聞網／ 財經編輯 張家麒
2025年資產表現大分歧！詹璇依指出黃金與主動策略資產漲幅突破60%，成為年度黑馬。其中主動式ETF00981A表現最狂，漲幅近70%，遠勝被動市值型ETF的30%漲幅。中央社
財經主持人詹璇依在影音節目中回顧2025年資產表現時指出，同一年中，不同資產走勢出現明顯分歧，主動策略、被動式ETF與另類資產黃金，各自走出截然不同的路徑，也讓2025年成為資產配置討論度極高的一年。

⭐2025總回顧

2025年資產走勢分歧 主動策略與黃金領先

詹璇依整理2025年市場數據表示，選擇主動策略的資產，今年多數出現超過六成的漲幅；被動式市值型ETF的漲幅約落在三成左右；而不屬於主動或被動體系的另類資產黃金，全年表現同樣亮眼，漲幅也超過六成。

她形容，這是一個「在同一年，不同資產卻走出完全不同態勢」的市場環境。

2025年黑馬是黃金 三大因素推升走勢

談到今年最受矚目的資產，詹璇依直言「黑馬就是黃金」。她指出，黃金走強主要來自三個原因：

第一：市場對美元霸權的信任度下降，在不確定性升高的情況下，資金轉向黃金避險

第二：美元相關的政治與地緣風險仍持續存在，2025年中東地區仍有戰爭發生

第三：各國央行持續加碼黃金部位，成為推升金價的重要買盤

她也坦言，一年上漲六成，確實超出多數市場原先的預期

主動操作展現優勢 基金與主動式ETF表現突出

在主動策略部分，詹璇依以境內臺股科技型基金為例指出，2025年漲幅超過六成，反映主動操作在明確趨勢下的優勢。

她說明，經理人可依市況調整產業配置，集中布局具爆發力的族群，這正是主動操作的核心價值，也與2025年科技與AI成為市場主軸高度相關。

同樣屬於主動策略的主動式ETF，在今年也繳出亮眼成績。

詹璇依提到，主動統一台股增長（00981A）在2025年表現相當突出，漲幅接近七成。她分析，00981A於年中掛牌，避開年初市場低潮是一個因素，但更關鍵的是經理人能主動選股、靈活調整部位，將資金集中配置在具成長潛力的科技、電子與AI相關產業

主動式ETF介於基金與被動ETF 之間的新選擇

詹璇依指出，主動式ETF的出現，讓投資人多了一條介於「主動型基金」與「被動式 ETF」之間的新賽道。

相較傳統基金，主動式ETF具備較高的交易便利性；相較被動式ETF，則多了經理人主動介入選股與調整的彈性。她也提到，不少投資人正是因為主動式ETF，才開始接觸主動投資市場。

市值型ETF反映市場平均 表現居中

至於被動式市值型ETF，詹璇依表示，2025年的表現大致就是市場平均水準，全年漲幅約三成。

她形容，今年台股呈現「一個市場、兩個世界」的結構，AI與電子股表現強勁，部分傳產與非AI族群相對疲弱，而市值型ETF因完全貼近市值結構，呈現的正是這樣的市場樣貌。

她也提醒，一年三成的報酬並不算差，重點在於是否理解產品背後的運作邏輯。

非二選一 是如何搭配

詹璇依強調，主動與被動並非對立關係。

即便2025年主動策略與黃金表現更亮眼，她仍認為，被動式市值型ETF應作為核心配置，主動策略與黃金則可作為提升整體報酬效率的配置工具，依個人風險承受度調整比重，而不是押注單一資產。

展望2026年，詹璇依表示，黃金是否能延續2025年的強勢表現，仍須觀察美元信任度、地緣政治風險與央行買盤是否持續。她也預告，後續將進一步分享對2026年黃金走勢的看法。

◎本文內容已獲 財經主持人 詹璇依 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

