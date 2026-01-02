2026市值ETF新顯學！詹璇依最有感：這檔ETF是你複利投資的「新利器」

第四代市值型ETF

最近我聊了很多主動式ETF，是在談怎麼提高效率、怎麼讓投資做一點優化；但也別忘了，被動型ETF一直都有它的重要角色。

小姐姐自己也觀察到一件事：就算主動式ETF不斷推出、追求效率與超額報酬，

被動型商品始終有一群很穩定的支持者。

即將邁202年，最近出現的第四代市值型ETF凱基台灣TOP50（009816），它走的是不配息再投資、幫投資者專注資本累積的路線，把時間交給市場，讓資產慢慢累積。

這也是小姐姐覺得最有感的一點，是它選擇不配息。股利不進帳戶、全部留在ETF裡，反映在淨值成長上，不用再煩惱要不要再投入，也不怕複利被中斷。

而作為市值型ETF第四代...009816有兩大特色「不配息、低費用率（0.097%）」同時針對權重上限也有不同的設計！

單一成分股權重若超過30%，就會以占台灣加權指數之權重設為其權重上限；因此如果以台積電為例，那009816的佔比目前可以到42%喔！

它追蹤的是「特選臺灣TOP50指數」，不是只看市值大小，而是先用流動性與獲利能力篩選，再從中挑出市值最大的50家企業。

換句話說，它的邏輯不是「只要夠大就好」，而是「夠大，也要賺錢」。

相比第一代的0050、006208走完全貼近大盤的模樣，到第二代的00922、00923多了ESG跟護城河的概念，2025年初的第三代009802、009803加入動能因子維持比重三成上限。

現在第四代009816以不配息再投入ETF中，回歸長期累積複利投資的經典投資法。

小姐姐點評

如果你很清楚自己不需要現金流、也不想被配息影響情緒，那「什麼都不做」，本身就是一種紀律。

第四代市值型ETF的誕生，有三大亮點：

不配息 費用率低 不只買好公司還買賺錢的公司

用機制實現複利，適合長期持有不需要現金流的投資人投資做到最後，能把事情變簡單，其實就是一種進步。

◎本文內容已獲 財經主持人 詹璇依 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。