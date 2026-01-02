00878、00919皆順利填息！台股再創新高…達人教「景氣燈號策略」告別猜高低

快訊

聯合新聞網／ 張紫凌
00878與00919最近一次皆順利填息，配合國發會公布最新景氣燈號續亮「黃紅燈」，且分數上修至37分，顯示景氣依舊強勁。本報資料照片
＊原文發文時間為12月29日

00878、00919最近一次都有順利填息！而且景氣燈號今天也是再一顆「黃紅燈」，比上個月多2分，分數是37分，看起來是個充滿收割氣息的年底喔。

⭐2025總回顧

跟大家說一下，不少跟我分享的大大，從前年開始有乖乖照著「景氣藍燈買、黃紅燈以上分批賣出」的人，其中不少是原本都覺得自己對財報一竅不通，又完全不懂看盤，認為這麼簡單的方法，真的可行嗎？

結果從前幾個月開始用黃紅燈獲利入袋後，都有不錯的成績，所以答案永遠是肯定的！越是簡單的方法，越適合忙碌的我們。

「艾大，我終於懂妳說的意思了。不用想太多，雖然我們不會因為用了這招就變成股神，但至少，我終於不用每天在那邊猜高低點了！」

這是一位大大實際執行下來，總結而成的心得，其實就是圍繞安心這兩個字：

1.進場時的安心感

回想之前景氣藍燈的時候，其實以歷史來看，這些都是台股的相對低點，現在回頭看，這種買在景氣藍燈的操作，真的會比在熱鬧追高時心裡舒服很多。

2.出場時的從容感

這就是現在最重要的，台股今天又創高了！

所以不急著在景氣剛轉黃紅燈就一次全部賣光的話，還剩下的部位，當然就能享受到繼續上漲的紅利...這類選擇用分批或是移動停利的方式，好處就是把成果慢慢鎖住：

如果明天繼續上漲，手上還有股票，不會因為賣太早而後悔捶心肝

如果明天反轉下跌，因為景氣燈號的停利機制，之前已經賣出部分

也不會因為抱太多而把獲利吐回去。

簡單來說，景氣燈號策略，就是讓我們不用靠情緒來做那麼多投資的複雜決定；當投資不再需要猜，一切自然就會變得順順利利。

最後再簡單整理一下今天國發會的消息，景氣燈號維持黃紅燈，分數比上次再往上加2分，AI跟內需仍然是主角，而年底旺季，批發餐飲也亮起紅燈。

另外，明年政府推動「AI新十大建設」加上企業擴產，經濟成長率預估破3%！

只是魔鬼藏在細節，雖然一片看好，但「製造業信心」稍微轉弱，加上國際貿易變數多，這也是為什麼我們需要移動停利的原因，看好趨勢，但也要為風險留後路。

◎本文內容已獲 張紫凌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

