宏碁變身ETF新寵！00918、00936同步納入…網驚：互相抬轎要噴了？

2026年元旦前夕，臺灣指數公司公布最新成分股審核結果。凱基優選高股息30（00915）一口氣納入鈊象、玉山金、寶雅等11檔標的，同時剔除潤隆、元大金等權值股。大華優利高填息30（00918）則大舉換血14檔，納入國泰金、緯創與元太。這份2025年最後的換股名單引發PTT網友熱烈討論，特別是00915重新買回鈊象的舉動，讓網友笑稱：「2026是象年嗎？99大象！」

2024年寫下亮眼報酬的00915，本次成分股調整讓不少股民感到意外。名單中刪除了元大金、上海商銀、矽創等股，轉而納入研華、台灣大及民生消費股寶雅。針對這次大動作，PTT網友紛紛留言表示不解，有人質疑：「看不懂刪元大金、矽格然後買寶雅」，甚至有人擔心去年的績效王今年是否「撞到」，認為選股邏輯變得相當神祕。

除了00915外，00918與台新臺灣IC設計（00936）也同步揭曉審核結果。觀察發現，00918與00936不約而同將宏碁（2353）納入成分股。此外，00918踢走了鴻海、聯詠等權值大將；00936則剔除中興電、仁寶與群聯。眼尖網友發現多檔高股息ETF似乎都在「互相抬轎」，特別是宏碁獲得多方青睞，引發網友好奇猜測：「一堆ETF買宏碁...要大噴了嗎？」

本次高股息ETF換股名單中，部分熱門股如京元電子、群聯與中租-KY遭到大規模汰換。00918與00936雙雙剔除京元電子；群聯則被00936踢出名單。消息傳出後，PTT板上哀鴻遍野，網友感嘆這些標的是「高歌離席」，也有人為京元電叫屈表示：「可憐的京元電，被割韭菜」。此外，中租-KY被00918蛋雕的命運，也反映出高股息選股邏輯的現實面。

