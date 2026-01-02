快訊

解放軍對台軍演…美首表態！國務院發言人籲停止對台施壓

社會動盪的「心理止血」：如何陪孩子走過恐懼？

新竹湖口9.6度極端低溫！強烈大陸冷氣團影響 8縣市恐探10度以下

00881預估配2.65元…年化配息率飆破16％！陳重銘：上市以來總報酬率都打敗0050

聯合新聞網／ 不敗教主 陳重銘
國泰台灣科技龍頭（00881）預估配息2.65元，年化配息率飆破16%，且上市以來總報酬高達178.8%且皆有填息相當穩健。中央社
國泰台灣科技龍頭（00881）預估配息2.65元，年化配息率飆破16%，且上市以來總報酬高達178.8%且皆有填息相當穩健。中央社

驚死人，國泰台灣科技龍頭（00881）預估配2.65元，年化配息率飆破16%。

⭐2025總回顧

配這麼多股利，會不會是左手換右手？要看報酬率啦。

00881上市以來總報酬高達178.8%，表示都有填息，就不是右手換左手喔。

配這麼多息，用肚臍想也知道大多是來自資本利得，好處是免所得稅跟補充保費，但是建議把股利買回，才會有複利效果。

你知道嗎，不管是一年、三年、五年、00881從上市以來，總報酬率都打敗元大台灣50（0050）喔！

ETF這麼多，你買對了嗎？

ETF不能無腦買，就算每年差一點報酬率，長期下來會差很多。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00881國泰台灣科技龍頭 0050元大台灣50 ETF

延伸閱讀

柴鼠兄弟揭ETF新趨勢：009816「不配息市值型」每分錢都留給複利

00981A改季配正面衝突00713、00915、00918、00919！棒棒：追求「超額報酬」才是核心

00878持有3年投入80萬...僅賺7千價差不值得？知美：但股息領了10萬元

當沖仔瞎忙一度虧95萬⋯1年僅小賺10％！網酸：都被政府券商賺飽了

相關新聞

宏碁變身ETF新寵！00918、00936同步納入…網驚：互相抬轎要噴了？

2026年元旦前夕，臺灣指數公司公布最新成分股審核結果。凱基優選高股息30（00915）一口氣納入鈊象、玉山金、寶雅等11檔標的，同時剔除潤隆、元大金等權值股。大華優利高填息30（00918）則大舉換

00881預估配2.65元…年化配息率飆破16％！陳重銘：上市以來總報酬率都打敗0050

驚死人，國泰台灣科技龍頭（00881）預估配2.65元，年化配息率飆破16%。 配這麼多股利，會不會是左手換右手？要看報酬率啦。 00881上市以來總報酬高達178.8%，表示都有填息，就不是右手

台股主動式ETF 人氣旺

2025年ETF持續蓬勃發展，新增掛牌上市ETF達45檔，當中又以八檔台股主動式ETF最受投資人青睞，成交量及規模雙增長...

新兵00992A 登成交王

台股大盤2025年收在28,963點，再寫歷史新高，連帶有41檔台股ETF在12月31日收盤價同創新高。值得關注的是，才...

主被動ETF 「配息大戰」搶客

ＥＴＦ（指數股票型基金）已成國民投資工具，根據市場統計，截至去年底，台股ＥＴＦ整體規模約三點八兆元，受益人數持續創高，顯...

ETF十大天王 悍

台灣ETF發展在2025年更上一層樓，不僅整體ETF持續創下多項歷史新紀錄，也孕育出ETF十大天王，包含規模王元大台灣5...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。