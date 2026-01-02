00881預估配2.65元…年化配息率飆破16％！陳重銘：上市以來總報酬率都打敗0050

驚死人，國泰台灣科技龍頭（00881）預估配2.65元，年化配息率飆破16%。

配這麼多股利，會不會是左手換右手？要看報酬率啦。

00881上市以來總報酬高達178.8%，表示都有填息，就不是右手換左手喔。

配這麼多息，用肚臍想也知道大多是來自資本利得，好處是免所得稅跟補充保費，但是建議把股利買回，才會有複利效果。

你知道嗎，不管是一年、三年、五年、00881從上市以來，總報酬率都打敗元大台灣50（0050）喔！

ETF這麼多，你買對了嗎？

ETF不能無腦買，就算每年差一點報酬率，長期下來會差很多。

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。