主被動ETF 「配息大戰」搶客

ＥＴＦ（指數股票型基金）已成國民投資工具，根據市場統計，截至去年底，台股ＥＴＦ整體規模約三點八兆元，受益人數持續創高，顯示ＥＴＦ不再只是指數投資工具，而是橫跨成長、收益與資產配置的重要理財管道。隨著市場規模快速擴張，ＥＴＦ產品競爭也持續升溫，尤其國人喜愛配息的特性，更是今年起各路投信關注的重點。

統一投信在去年底突然將旗下主動統一台股增長ＥＴＦ（○○九八一Ａ）收益分配頻率由年配息改為季配息。因為該檔ＥＴＦ目前是市場上規模最大的主動式ＥＴＦ。市場人士解讀，調整配息頻率，反映業者在競爭加劇下，不得不正面回應投資人對現金流的需求。

投信業者指出，台灣ＥＴＦ市場長期受到投資人「偏好配息」的投資文化影響。過去幾年，高股息ＥＴＦ快速吸引大量資金，成為被動式ＥＴＦ中最重要的成長動能。然而，隨著部分成分股股價基期墊高，可同時支撐高股利與資本利得的標的愈來愈少，高股息ＥＴＦ要維持高配息水準的難度也明顯提高，換股頻率與操作策略隨之調整。

台新投信副總經理沈建宏指出，當市場規模愈來愈大，單純依賴高股利已不足以支撐長期配息，產品勢必透過快速換股、資本利得或設計調整來因應，這也將成為未來ＥＴＦ競爭的常態。

主動式ＥＴＦ則是從去年開始快速發展，主要賣點是經理人對市場的嗅覺，但投信業者坦言，如果沒有夠吸引人配息，在市場上推廣也會受到阻力。

也因此，業者表示，既然同業開了槍，把配息頻率調整成配息族更愛的季配息模式，未來各家發行主動式基金，就不得不「多考慮一下」是否要更傾向配息，這也可能影響經理人的持股策略。實際上，同為主動式ＥＴＦ，群益台灣強棒（○○九八二Ａ）也以季配息吸引投資人。未來其他同業是否跟進值得關注。

市場人士分析，與其說ＥＴＦ競爭將是主動與被動之爭，還不如說，是誰更能在整體報酬表現與現金流需求間取得平衡，才可能成為投資人青睞的標的。

