主被動ETF 「配息大戰」搶客

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導

ＥＴＦ（指數股票型基金）已成國民投資工具，根據市場統計，截至去年底，台股ＥＴＦ整體規模約三點八兆元，受益人數持續創高，顯示ＥＴＦ不再只是指數投資工具，而是橫跨成長、收益與資產配置的重要理財管道。隨著市場規模快速擴張，ＥＴＦ產品競爭也持續升溫，尤其國人喜愛配息的特性，更是今年起各路投信關注的重點。

⭐2025總回顧

統一投信在去年底突然將旗下主動統一台股增長ＥＴＦ（○○九八一Ａ）收益分配頻率由年配息改為季配息。因為該檔ＥＴＦ目前是市場上規模最大的主動式ＥＴＦ。市場人士解讀，調整配息頻率，反映業者在競爭加劇下，不得不正面回應投資人對現金流的需求。

投信業者指出，台灣ＥＴＦ市場長期受到投資人「偏好配息」的投資文化影響。過去幾年，高股息ＥＴＦ快速吸引大量資金，成為被動式ＥＴＦ中最重要的成長動能。然而，隨著部分成分股股價基期墊高，可同時支撐高股利與資本利得的標的愈來愈少，高股息ＥＴＦ要維持高配息水準的難度也明顯提高，換股頻率與操作策略隨之調整。

台新投信副總經理沈建宏指出，當市場規模愈來愈大，單純依賴高股利已不足以支撐長期配息，產品勢必透過快速換股、資本利得或設計調整來因應，這也將成為未來ＥＴＦ競爭的常態。

主動式ＥＴＦ則是從去年開始快速發展，主要賣點是經理人對市場的嗅覺，但投信業者坦言，如果沒有夠吸引人配息，在市場上推廣也會受到阻力。

也因此，業者表示，既然同業開了槍，把配息頻率調整成配息族更愛的季配息模式，未來各家發行主動式基金，就不得不「多考慮一下」是否要更傾向配息，這也可能影響經理人的持股策略。實際上，同為主動式ＥＴＦ，群益台灣強棒（○○九八二Ａ）也以季配息吸引投資人。未來其他同業是否跟進值得關注。

市場人士分析，與其說ＥＴＦ競爭將是主動與被動之爭，還不如說，是誰更能在整體報酬表現與現金流需求間取得平衡，才可能成為投資人青睞的標的。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

ETF十大天王 悍

台灣ETF發展在2025年更上一層樓，不僅整體ETF持續創下多項歷史新紀錄，也孕育出ETF十大天王，包含規模王元大台灣5...

六檔ETF 調整成分股

臺灣指數公司昨（31）日公告，大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30、群益台ESG低碳50、台新永續高息中...

台灣ETF市場2025年再寫下十大驚奇

台灣ETF市場蒸蒸日上，去（2025）年內再度寫下十大驚奇，包含總發行檔數、總規模、總受益人數、ETF發行商等等項目均創...

柴鼠兄弟揭ETF新趨勢：009816「不配息市值型」每分錢都留給複利

隨著2025年進入尾聲，台股ETF市場寫下了許多令人瞠目結舌的紀錄。財經YouTuber柴鼠兄弟整理出「2025年台灣ETF十大驚奇」，帶領投資人回顧這一年從市值型龍頭0050的強勢回歸，到主動式ETF橫空出世的財富大遷徙。

2025年最後台股ETF換股潮來了 00918等6檔新成分股出爐

臺灣指數公司31日公告包含大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）、群益台ESG低碳50（00...

