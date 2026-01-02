新兵00992A 登成交王

台股大盤2025年收在28,963點，再寫歷史新高，連帶有41檔台股ETF在12月31日收盤價同創新高。值得關注的是，才掛牌兩天的主動群益科技創新（00992A）收盤價連續創高、氣勢如虹，且持續位居整體ETF成交王寶座。

主動群益科技創新12月31日收在10.43元，若以發行價10元來計算，成立以來的累積漲幅為4.3%，不僅勝過同期間大盤表現，更高居所有台股ETF之冠。在成交量方面，主動群益科技創新連二日成交量都超過15萬張，也持續位居整體ETF成交王寶座，買氣火熱。

市場法人指出，在關稅風險逐步淡化及雲端服務供應商（CSP）資本支出持續擴增推動下，人工智慧（AI）相關需求維持強勁，帶領電子出口動能持續回溫。隨AI伺服器與邊緣AI應用加速擴散，配合繪圖處理器（GPU）迭代、特殊應用IC（ASIC）專案落地，台灣科技股中期成長動能可望延續，成為未來資金配置的重點。

法人建議投資人，可善用像主動群益科技創新這樣廣納科技領域創新題材的主動式台股科技ETF來參與行情，透過經理人專業選股，以及依據市況彈性調整部位，靈活掌握台灣科技強勢股的投資機會。

群益投信指出，從主動群益科技創新的選股邏輯來看，採取「質化為主、量化為輔」的雙軌策略，由經理人主動挑選具備長期護城河的優質標的，並輔以量化模型篩選具成長動能的潛力個股。

主動群益科技創新經理人陳朝政同時也操盤群益創新科技基金。這檔基金半年來的漲幅達八成，表現搶眼。他指出，台灣擁有完整的AI供應鏈，更不乏在全球居領先地位的科技廠，可望持續受惠，包括AI零組件、半導體、ASIC、記憶體等族群表現仍值得留意。

陳朝政表示，先前市場曾一度擔心AI股估值過高。但進一步分析，當前AI熱潮擁有實質現金流與獲利成長作為支撐，相關技術與算力的軍備競賽延續，CSP廠明年資本支出從年增17%上修至27%。OpenAI、Google、Anthropic等陣營與CSP、晶片商進行策略結盟，加速應用商業化，帶起AI投資正向循環。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。