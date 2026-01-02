快訊

台股主動式ETF 人氣旺

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
台股主動式ETF 人氣旺。聯合報系資料照
2025年ETF持續蓬勃發展，新增掛牌上市ETF達45檔，當中又以八檔台股主動式ETF最受投資人青睞，成交量及規模雙增長，成為ETF盤面最大亮點。

台股主動式ETF自2025年5月上路以來，隨行情逐月震盪走高，首次募集規模及上市當日成交量熱度逐季增溫，成為目前台股投資人布局新高行情的熱門標的。

據統計，去年5至7月募集的台股主動式ETF，因市場剛從川普加徵關稅戰利空逐步修復，募集成績介於10至50億元左右，不過，時至12月，隨大盤屢創新高，加上新兵陸續進行募集，推升台股主動式ETF募集、掛牌後成交熱度攀升。主動復華未來50ETF（00991A）在募集期間募得逾百億，主動群益科技創新ETF上市前亦募集約80多億元，上市首日亦達25萬張。

就規模部分，主動復華未來50、主動群益科技創新等ETF自掛牌以來，規模持續成長，而較早於去年5月募集的主動統一台股增長、主動群益台灣強棒ETF更已成長至503億、287億元。

投信法人表示，主動式ETF操作相對靈活，且繳出亮眼績效表現，成為吸引投資人轉進的主因。

展望後市，主動復華未來50經理人呂宏宇指出，美國聯準會維持降息循環，股市風險情緒轉穩並延續上揚走勢，由於AI龍頭大廠具實質需求及業績支撐，降低市場泡沫疑慮，預期仍是台股投資重心，若遇市場震盪，建議可採逢低分批方式布局。

主動群益創新科技ETF經理人陳朝政表示，受惠全球AI需求強勁，相關產業可望持續享有獲利與資本雙成長的利多，不僅如此，關鍵電子零組件族群亦受益於漲價潮或規格提升需求，預計台灣相關供應鏈也可望持續受惠。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

主被動ETF 「配息大戰」搶客

ＥＴＦ（指數股票型基金）已成國民投資工具，根據市場統計，截至去年底，台股ＥＴＦ整體規模約三點八兆元，受益人數持續創高，顯...

新兵00992A 登成交王

台股大盤2025年收在28,963點，再寫歷史新高，連帶有41檔台股ETF在12月31日收盤價同創新高。值得關注的是，才...

ETF十大天王 悍

台灣ETF發展在2025年更上一層樓，不僅整體ETF持續創下多項歷史新紀錄，也孕育出ETF十大天王，包含規模王元大台灣5...

六檔ETF 調整成分股

臺灣指數公司昨（31）日公告，大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30、群益台ESG低碳50、台新永續高息中...

台灣ETF市場2025年再寫下十大驚奇

台灣ETF市場蒸蒸日上，去（2025）年內再度寫下十大驚奇，包含總發行檔數、總規模、總受益人數、ETF發行商等等項目均創...

