經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
ETF示意圖。 圖／AI生成，非新聞現場

台灣ETF發展在2025年更上一層樓，不僅整體ETF持續創下多項歷史新紀錄，也孕育出ETF十大天王，包含規模王元大台灣50（0050）、成交量王群益台灣精選高息、總發行量王國泰永續高股息等。

盤點2025年ETF十大天王表現，全年價格最會漲的是期元大S&P黃金正2，受惠於黃金走勢一路不回頭，期元大S&P黃金正2漲幅翻倍，全年以133.8%的漲幅坐上ETF飆漲王的位置。

ETF股王則是由元大台灣50正2繼續蟬聯，2025年加權報酬指數年度漲幅逼近三成，槓桿ETF再展現加成效果，昨（31）日收在362.9元，也是首檔站上300元整數關卡的ETF，即將在2026年1月7日投票分割，預計「1拆18」，通過後可回到接近20元。

元大台灣50也連莊ETF規模王，受惠於台股一度觸及29,000關卡的多頭行情、執行「一拆四」分割以及有感降費用率，規模突飛猛進，首檔ETF規模抵達兆元關卡，攀升至1.01兆元。

人氣成長王由執行「一拆七」分割的國泰臺灣加權正2奪下，更加親民的入手價帶動受益人數大幅成長4,778.8%，年度的成長率高居市場第一。

高股息市場也仍受到穩定資金青睞，國泰永續高股息的總發行張數也持續稱霸ETF市場，最新發行量來到21,116,790張。群益台灣精選高息則成為2025年的ETF成交量王，全年成交張數達20,687,424張，交易量在ETF中表現最熱絡。

ETF投資人重視配息，2025年配息殖利率王則是國泰股利精選30，全年累計配息率高達13.07%。

此外，單位配息王是富邦台50，合計每受益權單位2025年領到4.437元最多。

至於2025年的新兵部分，主動式ETF無疑在年中起成為市場關注一大熱點，其中，主動元大AI新經濟以199.85億元，成為年度的ETF募集王；主動統一台股增長則摘下新兵飆漲王，自去年5月27日掛牌以來大漲69.1%。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

