台灣ETF市場2025年再寫下十大驚奇

台灣ETF市場蒸蒸日上，去(2025)年內再度寫下十大驚奇，包含總發行檔數、總規模、總受益人數、ETF發行商等等項目均創下有史以來的最佳紀錄。

近年ETF持續締造歷史新篇章，對比往年來看，第一大紀錄是，ETF總發行檔數達317檔，再度創新高，2025年一共45檔新掛牌。第二，總規模7.5兆元，創新高，較2024年底的6.4兆元，成長幅達18.5%；其中，規模逾千億元檔數有17檔，檔數持平於2024年，新加入千億元俱樂部的是群益投資級金融債（00724B）和國泰10Y+金融債，元大台灣50則是突破兆元大關。

第三，總投資人數再向上攀升至15,984,529人，創新高，較2024年底的13,889,208人，年成長15.08%。第四，ETF發行商上升至24家，全年一共七家業者加入，其中，ETF管理規模上兆元維持元大、國泰、群益三家，家數持平於2024年，然元大投信ETF的管理規模跨越2兆元大關。

第五，儘管有三檔ETF在2025年分割，但主要股市展現強勁的動能，帶動市價百元俱樂部檔數由2024年底的11檔，攀升至12檔，史上最多，且當中有一檔突破300元。第六，首次有兩檔ETF年度漲幅破百，檔數創新高，分別為期元大S&P黃金正2漲133.8%、期元大道瓊白銀漲129.8%。

第七，三大新種加入戰局，2025年是主動式ETF及平衡型ETF元年，累計發行檔數達17檔、三檔，此外，台灣ETF走向國際市場，進行台日互掛的跨境ETF。

第八，首例原型ETF分割，元大台灣50執行「一拆四」、富邦科技執行「一拆七」，讓入手價更加親民。

第九，大型ETF啟動調降費用率，包含元大台灣50、國泰台灣領袖50、富邦台50都在2025年有感的調整費用率，有助於長線投資。

第十，2025年前11月累計定期定額ETF市場金額達到1,528.97億元，改寫有紀錄以來新高，超越2024年全年的1,432.72億元，扮演市場穩定的力量。

綜合ETF發行商看法，2026年商品種類有望更加多元、分割及反分割持續進行有助交易便利、低費用率有助於長線投資等支撐下，今年ETF市場依舊發光發熱。

