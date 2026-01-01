六檔ETF 調整成分股

臺灣指數公司昨（31）日公告，大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30、群益台ESG低碳50、台新永續高息中小、永豐ESG低碳高息、兆豐龍頭等權重，共計六檔台股ETF所追蹤的指數定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自1月2日起生效。

這次換股的六檔ETF總規模合計為1,455.77億元。以成分股變化來看，大華優利高填息30新增及刪除各14檔、凱基優選高股息30換11檔、群益台ESG低碳50換四檔、台新永續高息中小換14檔、兆豐龍頭等權重換九檔、永豐ESG低碳高息成分股則無異動。

以ETF規模表現來看，大華優利高填息30最大，有848.05億元、再來是凱基優選高股息30的237.66億元、群益台ESG低碳50的208.87億元。

此外，在調整期部分，凱基優選高股息30和台新永續高息中小設有指數調整過渡期，前者是五個交易日，後者是八個交易日。

從這波ETF換股所牽動的個股來看，宏碁、大聯大、文曄分別被兩檔ETF納入；漢唐則被三檔ETF刪除，聯強、京元電子、元大金、裕融則被各兩檔ETF刪除。

整體而言，台新永續高息中小包含永續、高息、中小題材，提升報酬穩健性外；新成分股更加入產業成長潛力個股，如英業達、南電等具產業趨勢題材，有助提升ETF中長期成長動能；另同時平衡防禦與成長，結合金融穩健股與科技成長股，有利在不同市場階段獲取較佳報酬與風險平衡。

展望後市，群益台ESG低碳50經理人邱郁茹表示，受惠於AI商機爆發，台股2025年第3季企業獲利繳出史上最佳成績，市場也預期2026年台股企業獲利可望延續雙位數增長，搭配經濟持穩、貨幣環境不再緊縮，有望令台股延續有「基」之彈，當中隨AI需求旺盛，台廠又於當中作為最重要的供應商，可望持續吸引資金目光。

此外，隨著台灣進入碳有價時代，故碳排放量管理良好的企業，也可望成為低碳趨勢下，市場資金偏愛重點，投資人也不妨透過在標的選擇上訴求低碳策略選股的台股低碳市值ETF來掌握行情。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。