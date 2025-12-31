高成長ETF掀高配息潮 半導體2025年度績效王00904單季配息創新高
2025台股封關日結束，根據CMoney統計，新光臺灣半導體30（00904）含息總報酬率達35.47%，勇奪台股六檔半導體相關ETF績效總冠軍，同時，台新投信31日官網公布，新光臺灣半導體30將2026年1月16日展開首季除息，每受益權單位預估配息金額0.76元，再創歷史新高，換算單季配息率3.26%，投資人如果想參與收益分配，最後買進日為2026年1月15日。
⭐2025總回顧
法人表示，2025年AI浪潮帶動台股多頭表現，激勵台股ETF績效表現亮眼，尤其是科技相關ETF，在台積電（2330）助攻下，具高含積量的半導體ETF績效表現出頭，表現最好的新光臺灣半導體30、台新臺灣IC設計兩檔，分別上漲35.47%、32.22%，2025年度含息漲幅都超過3成以上。
新光臺灣半導體30經理人詹佳峯表示，2026年受惠AI浪潮，全球半導體產值持續成長，從1月開始，6日有CES展、15日台積電法說登場，台灣AI半導體多數企業都將前進拉斯維加斯，大秀AI相關新品與技術，同時，台積電法說會行情也持續升溫，預估近期台股盤面資金將持續湧進AI、半導體族群，激勵股價表現續強，帶動台股2026年先迎來AI半導體投資熱潮。
台新投信ETF投資團隊指出，目前台股高含積量ETF中，新光臺灣半導體30的含「積」量已調升至4成，為半導體ETF含積量最高，除台積電外，新光臺灣半導體30前十大持股中，另有聯發科（2454）、日月光投控（3711）、聯電（2303）等台灣半導體設計、封測、成熟製程的重量級企業，投資結構上完整涵蓋台灣半導體生態鏈，降低單一公司風險，直接參與全球AI結構性超級循環世代，建議投資人可以留意ETF除息前的最後買進日，掌握布局時機，追求息利雙收。
台新投信提醒，投資人選擇股票ETF時，需留意ETF追蹤指數表現不等於實際報酬，投資人進場前須謹慎評估，ETF投資前仍須留意總經變化與風險管理。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
