AI引領半導體股表現 00927單季配超過4%、創新高

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

根據群益投信官網31日配息公告內容，群益半導體收益（00927）每受益權單位預估配發金額為0.91元。若以12月31日收盤價21.84元來推算，預估單次配息率約4.16%，配息金額及配息率雙雙創下掛牌新高。除息日訂於2026年1月19日，因此想參與00927本次領息的投資人，最晚需在1月16日買進，收益分配發放日則訂於2月13日。

法人表示，00927是全台第一檔可作為存股訴求的半導體高息ETF，藉由指數精準篩選出獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業。2025年在AI引領市場行情下，台灣半導體股表現亮眼，觀察台股高息ETF在2025年的表現，00927全年上漲近28.24%，毫無懸念拔得頭籌，而再觀察2025年00927的配息紀錄，更是次次填息，可說是讓投資人股息、價差雙頭賺。本次配息躍升，不僅是給投資人帶來大驚喜，也突顯產業與高息策略的結合，能提供投資人一次滿足產業配置與存股收益的投資需求。

法人指出，現階段全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用仍極具競爭優勢，加上CSP同步發展其自身的ASIC晶片，也有助為台廠帶來新商機，這些趨勢都將持續帶動台灣半導體產業鏈發展，包括IC設計、晶圓代工、封測、設備商等上、中、下游供應鏈料將持續受惠，為整體產業增長增添動能。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

