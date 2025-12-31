00927群益半導體收益第11次配息公告 1月16日最後買進日、1月19日除息

根據群益投信官網最新配息公告內容，群益半導體收益（00927）每受益權單位預估配發金額為0.91元。若以12月31日收盤價21.84元來推算，預估單次配息率約4.17%，年化配息率近16.7%。除息日訂1月19日，想參與00927本次領息的投資人，最晚需在1月16日買進，收益分配發放日則訂2月13日。

財富管理專家表示，00927是全台第一檔可作為存股訴求的半導體高息ETF，藉由指數精準篩選出獲利能力、股利發放能力、產業代表性兼備的半導體企業。2025年在AI引領市場行情下，台灣半導體股表現亮眼，觀察台股高息ETF在2025年的表現，00927全年上漲近28.24%拔得頭籌，再觀察2025年00927的配息紀錄，更是次次填息，可說是讓投資人股息、價差雙頭賺。

市場法人表示，現階段全球AI應用持續擴強，衍生對算力的強勁需求，台灣半導體供應鏈在IT及AI應用仍極具競爭優勢，加上CSP同步發展其自身的ASIC晶片，也有助為台廠帶來新商機，這些趨勢都將持續帶動台灣半導體產業鏈發展，包括IC設計、晶圓代工、封測、設備商等上、中、下游供應鏈料將持續受惠，為整體產業增長增添動能。

市場法人強調，像00927這類台股半導體收益ETF更是投資人可多加善用的工具，既能掌握半導體業成長契機之餘，也能透過配息共享台灣優質半導體企業之營運成果，一舉兩得。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。