2025年最後台股ETF換股潮來了 00918等6檔新成分股出爐

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
台股示意圖。中央社
臺灣指數公司31日公告包含大華優利高填息30（00918）、凱基優選高股息30（00915）、群益台ESG低碳50（00923）、台新永續高息中小（00936）、永豐ESG低碳高息（00930）、兆豐龍頭等權重（00921）共計六檔台股ETF所追蹤的指數定期審核結果，相關成分股納入和刪除變動將自12月31日交易結束後生效（亦即2026年1月2日起生效）。

⭐2025總回顧

大華優利高填息30追蹤臺灣指數公司特選台灣優利高填息30指數，在此次在30檔成分股中新增及刪除各14檔，新增成分股有亞泥、大成鋼、國巨*、宏碁、技嘉、國泰金、玉山金、神基、文曄、緯創、旭隼、洋基工程、元太、豐泰；刪除成分股則有東陽、鴻海、京元電子、彰銀、元大金、潤泰全、聯詠、材料*-KY、臻鼎-KY、中租-KY、瑞儀、啟碁、裕融、潤泰新。

凱基優選高股息30追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數，且指數定期審核生效日（含)）起設有5個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在5個交易日內調整。在此次在30檔成分股中新增及刪除各11檔，新增成分股有統一、研華、國產、玉山金、統一超、台灣大、鈊象、大聯大、遠傳、致伸、寶雅；刪除成分股則有潤隆、三陽工業、元大金、晶技、瑞鼎、上海商銀、矽格、樺漢、洋基工程、矽創、裕融。

群益台ESG低碳50追蹤臺灣指數公司特選臺灣ESG低碳50指數，在此次在50檔成分股中新增及刪除各四檔，新增成分股有東元、台光電、大立光、世芯-KY；刪除成分股則有技嘉、漢唐、統一超、嘉澤。

台新永續高息中小追蹤臺灣指數公司台灣永續高息中小型指數，指數定期審核生效日（含）起設有8個交易日的指數調整過渡期，將定期審核異動之權重分配在8個交易日內調整，在此次在30檔成分股中新增及刪除各14檔，新增成分股有精英、宏碁、英業達、華建、聯詠、大聯大、和碩、建國、上海商銀、新普、南電、可寧衛*、大江、統一實；刪除成分股則有福懋、中興電、仁寶、聯強、大同、漢唐、京元電子、冠德、裕民、全家、橘子、志強-KY、群聯、百和。

永豐ESG低碳高息追蹤臺灣指數公司特選臺灣上市上櫃ESG低碳高息40指數，在此次在40檔成分股中無異動。

兆豐龍頭等權重追蹤臺灣指數公司特選臺灣產業龍頭存股等權重指數，在此次在33檔成分股中新增及刪除各九檔，新增成分股有華榮、美時、和成、永豐餘、致茂、零壹、文曄、兆聯實業、中華資安；刪除成分股則有大亞、冠軍、正隆、聯強、漢唐、精誠、保瑞、伊雲谷、泓德能源。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

高股息 ESG ETF 00918大華優利高填息30 ETF

