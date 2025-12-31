快訊

賴總統親揭！綠營第3波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋參選

第8屆公視董事首次審查會議 朱宗慶高票通過當選公視董事

中職／跨年前完成8年1.8億元合約 林立感謝猿隊肯定生涯表現

500億元俱樂部+1！這檔主動式ETF掛牌後大漲近七成、再創雙高

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導

2025年最後一個交易日，主動式ETF再傳來好消息，主動統一台股增長（00981A）31日在淨值成長以及買盤挹注之下，規模首度站上500億元大關，攀升至503.47億元，也刷新主動市ETF的新紀錄；同時，主動統一台股增長今日收上16.91元，市價再度創下新高，自5月27日掛牌以來漲幅來到69.1%。

⭐2025總回顧

據了解，目前規模在500億元之上的台股ETF檔數攀升至12檔，除了主動統一台股增長之外，依序還有元大台灣50、元大高股息、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、富邦台50、復華台灣科技優息、元大台灣高息低波、元大台灣價值高息、大華優利高填息30、國泰台灣科技龍頭以及富邦科技。

展望後市，統一投信台股團隊表示，觀察AI訂單趨勢，雖然歷史經驗第1季為產業傳統淡季，但受惠於ASIC與輝達晶片出貨帶動，許多供應鏈2026年首季將呈淡季不淡。2026年1月初將登場的台積電法說會預期將釋出正向展望，包括第4季財報毛利率有機會優於市場預期，以及資本支出可能進一步上修。隨著產業趨勢樂觀，加上年初資金回流重新布局，農曆年前的台股行情仍可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

元大 高股息 00981A主動統一台股增長

延伸閱讀

2025封關日台股成功衝上2萬9！全年漲幅逾25％ 台積市值破40兆

群聯11月獲利年增674%、EPS 7.9元 封關日飆新高 今年來大漲175%

今年誰最飆？這檔PCB大漲698%最強悍 南亞科、華邦電緊追

台股封關日 台積電衝1,550元歷史新高、市值突破40兆 台股同創新高

相關新聞

00961、00919吃滿利多！傳群創打入SpaceX供應鏈 封關爆80萬巨量創新高

台股2025年封關日上演驚奇行情，面板大廠群創（3481）近日績效亮眼。市場盛傳群創成功打入美國太空探索公司SpaceX低軌衛星供應鏈，激勵其股價繼連兩日漲停後，今（31）日再度放量強攻，盤中最高觸及17.75元，創下年度新高價。 群創全日最終爆出超過80萬張的巨量，並帶動盤中友達（2409）、彩晶（6116）等面板族群聯袂上揚，成為封關日盤面最強勢的焦點。 在權值股領軍下，加權指數終場穩健站上29,000點整數大關，為2025年台股交易劃下亮麗句點。

0050引領市值潮、00981A改季配搶客、00929納入台積電…2026年ETF看這二大趨勢

ETF投資市場即將告別2025年！回顧這一年國內的ETF市場，可謂「波濤洶湧、主角更迭」，一開始持續由眾多高配息ETF搶盡風采，接下來是6月份的0050「分割大戲」掀起市值型ETF的高潮，最後則是今年

00900最新配息金額出爐！1月19日除息、年化配息率6.5%

富邦特選高股息30ETF（00900）月配息金額公布。根據富邦投信官網收益分配期前公告，00900每受益權單位預估配發0...

2025年投資人最愛ETF出爐 0050投資人數增百萬、獲逾3300億元買盤

2025年ETF人氣申購排行出爐，統計2025年至12月30日，元大台灣50（0050）投資人數大增百萬、獲逾3,300...

00981A實戰布局…看中季配息穩定現金流！小犬：卡位3月中除息黃金期

我不是嘴砲派！主動統一台股增長（00981A）我真的下去買了 因為我知道這一步很關鍵 前幾天我公開說要布局00981A，今天就跟大家說清楚，我不是喊爽的，我真的照計畫慢慢買進，理由其實很簡單，因為它

00992A掛牌首日寫驚奇！單日漲幅近1.07%、刷新主動式ETF3項歷史紀錄

2025年是台灣主動式ETF發展元年，自5月第一檔產品推出以來，迄今已有8檔主動式台股ETF掛牌，值得留意的是，00992A主動群益科技創新、00987A主動台新優勢成長2檔產品更趕於歲末之際，在12月30日掛牌上市，其中又以00992A表現最令市場驚豔。 在12月30日掛牌當天，台股大盤結束先前連六紅走勢，加權指數回落0.36%下，00992A逆勢走揚，盤中最高價來到10.4元，終場收10.38元，單日漲幅近1.07%，在盤中最高價、收盤價與單日漲幅都寫下主動式台股ETF發展以來的最佳紀錄，成交量也一舉衝上24.2萬張，更是當日整體ETF成交王、台股第三大量。 市場法人表示，在全球AI需求強勁之下，台灣作為全球科技發展的重要供應鏈角色，今年來科技股為盤面焦點，也是驅動台股大盤屢創新高的功臣，而在獲利可望延續成長的態勢下，2026年科技股將持續為台股投資核心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。