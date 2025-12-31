500億元俱樂部+1！這檔主動式ETF掛牌後大漲近七成、再創雙高
2025年最後一個交易日，主動式ETF再傳來好消息，主動統一台股增長（00981A）31日在淨值成長以及買盤挹注之下，規模首度站上500億元大關，攀升至503.47億元，也刷新主動市ETF的新紀錄；同時，主動統一台股增長今日收上16.91元，市價再度創下新高，自5月27日掛牌以來漲幅來到69.1%。
⭐2025總回顧
據了解，目前規模在500億元之上的台股ETF檔數攀升至12檔，除了主動統一台股增長之外，依序還有元大台灣50、元大高股息、國泰永續高股息、群益台灣精選高息、富邦台50、復華台灣科技優息、元大台灣高息低波、元大台灣價值高息、大華優利高填息30、國泰台灣科技龍頭以及富邦科技。
展望後市，統一投信台股團隊表示，觀察AI訂單趨勢，雖然歷史經驗第1季為產業傳統淡季，但受惠於ASIC與輝達晶片出貨帶動，許多供應鏈2026年首季將呈淡季不淡。2026年1月初將登場的台積電法說會預期將釋出正向展望，包括第4季財報毛利率有機會優於市場預期，以及資本支出可能進一步上修。隨著產業趨勢樂觀，加上年初資金回流重新布局，農曆年前的台股行情仍可期。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
