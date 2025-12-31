2025年投資人最愛ETF出爐 0050投資人數增百萬、獲逾3300億元買盤

2025年ETF人氣申購排行出爐，統計2025年至12月30日，元大台灣50（0050）投資人數大增百萬、獲逾3,300億淨申購，無懸念奪下投資人最愛ETF；高股息則由0056稱冠，連續兩年淨申購千億，聯手0050橫掃市場。

統計2025年全年度台股ETF淨申購前十名表現，冠軍由最引領風騷的0050以3,336億元拿下，其次的0056、00919分別獲1,458億、1,202億；主動式ETF年中開始募集，主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）分別有410億、246億淨申購。

在投資人數上，0050大增126萬人改寫國內ETF單年度紀錄。法人分析，0050市值型特性絕不會錯過台股行情，且在資金青睞指標權值股下，台灣50指數今年含息報酬率35.7%，再度超越加權股價指數的28.3%，近十年更是501.2%對上 394.9%的顯著差異，在調降經理費率與分割後，有利小資存股、低門檻優勢吸引市場資金流入，成為存股首選。

至於高股息ETF，0056穩定配息表現加上其全市場唯一「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股邏輯，目前成分股近4成為AI相關概念股，今年以來含息報酬率12.1%，帶動其完成連續兩年千億淨申購。 2025年最受投資人青睞台股ETF排行榜。資料來源：CＭoney，淨申購統計至12/30、投資人數統計至12/26

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。