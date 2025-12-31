快訊

賴總統親揭！綠營第3波縣市長提名 雲林劉建國、彰化陳素月、基隆童子瑋參選

第8屆公視董事首次審查會議 朱宗慶高票通過當選公視董事

中職／跨年前完成8年1.8億元合約 林立感謝猿隊肯定生涯表現

聽新聞
0:00 / 0:00

2025年投資人最愛ETF出爐 0050投資人數增百萬、獲逾3300億元買盤

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

2025年ETF人氣申購排行出爐，統計2025年至12月30日，元大台灣50（0050）投資人數大增百萬、獲逾3,300億淨申購，無懸念奪下投資人最愛ETF；高股息則由0056稱冠，連續兩年淨申購千億，聯手0050橫掃市場。

⭐2025總回顧

統計2025年全年度台股ETF淨申購前十名表現，冠軍由最引領風騷的0050以3,336億元拿下，其次的0056、00919分別獲1,458億、1,202億；主動式ETF年中開始募集，主動統一台股增長（00981A）、主動群益台灣強棒（00982A）分別有410億、246億淨申購。

在投資人數上，0050大增126萬人改寫國內ETF單年度紀錄。法人分析，0050市值型特性絕不會錯過台股行情，且在資金青睞指標權值股下，台灣50指數今年含息報酬率35.7%，再度超越加權股價指數的28.3%，近十年更是501.2%對上 394.9%的顯著差異，在調降經理費率與分割後，有利小資存股、低門檻優勢吸引市場資金流入，成為存股首選。

至於高股息ETF，0056穩定配息表現加上其全市場唯一「預測未來一年現金股息殖利率高低」選股邏輯，目前成分股近4成為AI相關概念股，今年以來含息報酬率12.1%，帶動其完成連續兩年千億淨申購。

2025年最受投資人青睞台股ETF排行榜。資料來源：CＭoney，淨申購統計至12/30、投資人數統計至12/26
2025年最受投資人青睞台股ETF排行榜。資料來源：CＭoney，淨申購統計至12/30、投資人數統計至12/26

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF

延伸閱讀

台股封關日 台積電衝1,550元歷史新高、市值突破40兆 台股同創新高

六檔高息型ETF 馬力十足

存股哥12月結算存股紀錄公開…0056＋0050用質押慢慢滾：槓桿非拿來賭的

00929納台積電（2330）要走市值化？網酸：那幹嘛不買0050、改規則撐績效

相關新聞

00961、00919吃滿利多！傳群創打入SpaceX供應鏈 封關爆80萬巨量創新高

台股2025年封關日上演驚奇行情，面板大廠群創（3481）近日績效亮眼。市場盛傳群創成功打入美國太空探索公司SpaceX低軌衛星供應鏈，激勵其股價繼連兩日漲停後，今（31）日再度放量強攻，盤中最高觸及17.75元，創下年度新高價。 群創全日最終爆出超過80萬張的巨量，並帶動盤中友達（2409）、彩晶（6116）等面板族群聯袂上揚，成為封關日盤面最強勢的焦點。 在權值股領軍下，加權指數終場穩健站上29,000點整數大關，為2025年台股交易劃下亮麗句點。

0050引領市值潮、00981A改季配搶客、00929納入台積電…2026年ETF看這二大趨勢

ETF投資市場即將告別2025年！回顧這一年國內的ETF市場，可謂「波濤洶湧、主角更迭」，一開始持續由眾多高配息ETF搶盡風采，接下來是6月份的0050「分割大戲」掀起市值型ETF的高潮，最後則是今年

00900最新配息金額出爐！1月19日除息、年化配息率6.5%

富邦特選高股息30ETF（00900）月配息金額公布。根據富邦投信官網收益分配期前公告，00900每受益權單位預估配發0...

2025年投資人最愛ETF出爐 0050投資人數增百萬、獲逾3300億元買盤

2025年ETF人氣申購排行出爐，統計2025年至12月30日，元大台灣50（0050）投資人數大增百萬、獲逾3,300...

00981A實戰布局…看中季配息穩定現金流！小犬：卡位3月中除息黃金期

我不是嘴砲派！主動統一台股增長（00981A）我真的下去買了 因為我知道這一步很關鍵 前幾天我公開說要布局00981A，今天就跟大家說清楚，我不是喊爽的，我真的照計畫慢慢買進，理由其實很簡單，因為它

00992A掛牌首日寫驚奇！單日漲幅近1.07%、刷新主動式ETF3項歷史紀錄

2025年是台灣主動式ETF發展元年，自5月第一檔產品推出以來，迄今已有8檔主動式台股ETF掛牌，值得留意的是，00992A主動群益科技創新、00987A主動台新優勢成長2檔產品更趕於歲末之際，在12月30日掛牌上市，其中又以00992A表現最令市場驚豔。 在12月30日掛牌當天，台股大盤結束先前連六紅走勢，加權指數回落0.36%下，00992A逆勢走揚，盤中最高價來到10.4元，終場收10.38元，單日漲幅近1.07%，在盤中最高價、收盤價與單日漲幅都寫下主動式台股ETF發展以來的最佳紀錄，成交量也一舉衝上24.2萬張，更是當日整體ETF成交王、台股第三大量。 市場法人表示，在全球AI需求強勁之下，台灣作為全球科技發展的重要供應鏈角色，今年來科技股為盤面焦點，也是驅動台股大盤屢創新高的功臣，而在獲利可望延續成長的態勢下，2026年科技股將持續為台股投資核心。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。