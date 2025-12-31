00961、00919吃滿利多！傳群創打入SpaceX供應鏈 封關爆80萬巨量創新高
台股2025年封關日上演驚奇行情，面板大廠群創（3481）近日績效亮眼。市場盛傳群創成功打入美國太空探索公司SpaceX低軌衛星供應鏈，激勵其股價繼連兩日漲停後，今（31）日再度放量強攻，盤中最高觸及17.75元，創下年度新高價。
⭐2025總回顧
群創全日最終爆出超過80萬張的巨量，並帶動盤中友達（2409）、彩晶（6116）等面板族群聯袂上揚，成為封關日盤面最強勢的焦點。
在權值股領軍下，加權指數終場穩健站上29,000點整數大關，為2025年台股交易劃下亮麗句點。
群創本波漲勢的核心動能，來自於其從面板產業成功跨足高階半導體封裝的轉型題材。公司近年積極發展扇出型面板級封裝（FOPLP）技術，並已成功出貨給國際衛星大廠，用於地面接收裝置的關鍵元件。
群創董事長洪進揚日前雖未證實客戶名稱，但他強調，該客戶為「講出來大家都知道」的國際級大廠，且相關產線已滿載至明年上半年。法人圈普遍認為，此一合作案不僅為群創帶來實質訂單，更重要的是，它代表群創的技術實力已獲全球頂尖科技公司認可，為其開拓了全新的成長曲線。
群創股價連日噴出，讓許多投資人措手不及，網路社群平台浮現大量討論，不少投資人對於錯過此波行情感到扼腕。市場分析師提醒，在追逐強勢個股時，需留意股價波動風險，以及追高可能面臨的修正壓力。
事實上，在群創股價發動之前，部分採取策略性選股的ETF，已悄然將其納入投資組合，對於尋求穩健參與市場熱點，又希望分散單一個股風險的投資人而言，ETF提供了理想的解決方案。
根據最新資料，FTESG永續高息ETF（00961），在其11月的成分股調整中，已將群創納入，目前持股權重約3.5%，為所有ETF權重最高。
法人分析，00961的選股邏輯著重於篩選「股東權益報酬率（ROE）呈現正向增長」的企業，此策略使其不僅能捕捉傳統高配息股，更能領先市場發掘如群創這類具備強大轉機與成長潛力的標的，兼顧了「高息」與「成長」兩大要素。
除了00961，市場上其他持有群創的高股息ETF亦同步受惠，例如：復華台灣科技優息（00929）、群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、以及元大台灣價值高息（00940），持有權重分布於2.5%至3.0%區間。
台股ETF群創持股權重
|股票代號
|股票名稱
|收盤價(元)
|權重(%)
|00961
|FT臺灣永續高息
|9.46
|3.93
|00964
|中信亞太高股息
|11.68
|2.11
|0051
|元大中型100
|91.55
|1.45
|00901
|永豐智能車供應鏈
|25
|0.51
|00984A
|主動安聯台灣高息
|11.03
|0.47
|00850
|元大臺灣ESG永續
|55.15
|0.30
|00735
|國泰臺韓科技
|52.8
|0.28
|00888
|永豐台灣ESG
|20.23
|0.27
|0052
|富邦科技
|37.45
|0.2259
|006203
|元大MSCI台灣
|118.2
|0.19
|0057
|富邦摩台
|190.95
|0.1881
|0053
|元大電子
|139.9
|0.17
|006204
|永豐臺灣加權
|146.15
|0.17
資料來源：CMoney（2025/12/30）
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言