00881、00701配息出爐 這檔大方配超過8%

2025年最後一個交易日不僅台股盤中一度突破29000點，再度刷新歷史新高，也帶動台股ETF表現豐收，其中，規模最大的科技主題型ETF-國泰台灣科技龍頭（00881）、今年績效表現屬一屬二的高息ETF-國泰股利精選30（00701）31日公告配息資訊，將在2026年1月20日除息，最後買進日為1月19日，股息將在2月12日發放。

根據國泰投信公告今日公告，國泰台灣科技龍頭每受益權單位擬配發2.65元，以今日收盤價32.62元換算，單期配息殖利率為8.12%，配息金額以及配息率都創下2020年掛牌以來新高；至於，國泰股利精選30每受益權單位擬配發0.7元，以今日收盤價29.22元換算，單期配息殖利率為2.39%。

國泰台灣科技龍頭今年開市場之先例，有三大突破，帶動基金規模增加逾100億元新台幣。第一大突破是為更貼合ETF投資主題，基金由「國泰台灣5G PLUS ETF基金」更名為「國泰台灣科技龍頭ETF基金」，幫助投資人快速辨識ETF成分股，從名稱上便能判斷該檔基金掌握台系科技類股，並聚焦AI產業龍頭。

第二大亮點是今年國泰投信與日本大和資產管理公司合作，看準台灣科技國家的堅強實力，成功在東京證交所上市追蹤國泰台灣科技龍頭的「iFreeETF國泰台灣科技龍頭指數」，讓日本投資機構與散戶不用出國或是申辦台灣證券帳戶，也能參與台股市場，其跨境連結ETF於東京證交所掛牌短短3個多月，規模成長達524%。

此外，還有第三突破點，即國泰台灣科技龍頭與國泰旗下另外一檔市值型ETF國泰台灣領袖50（00922）在金管會放寬ETF單一持股上限至大盤權重後，即跟進調整指數規則，目前最大成分股台積電占比達41.53%，讓想追逐科技成長趨勢的投資人更能追逐投資目標，為國泰台灣科技龍頭更添市場競爭力。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。