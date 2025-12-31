0050引領市值潮、00981A改季配搶客、00929納入台積電…2026年ETF看這二大趨勢

ETF投資市場即將告別2025年！回顧這一年國內的ETF市場，可謂「波濤洶湧、主角更迭」，一開始持續由眾多高配息ETF搶盡風采，接下來是6月份的0050「分割大戲」掀起市值型ETF的高潮，最後則是今年才登場、就一炮而紅的各個主動式ETF，繳出了比大盤還要優秀的成績單，吸引了投資人的爭相買進。

現在大家最想知道的是：展望明年的ETF市場會有什麼新秀竄出？或是眾家ETF有什麼投資變動趨勢？

其實2026年如果有什麼新類型的ETF要登場，這還得看金管會的臉色、願不願意放行？所以不好預測，但是眾家ETF的投資變動趨勢，卻可以從最近熱門的ETF持股、配息等變動情形略探一二。

一、主動式ETF季配息成趨勢

國內主動式ETF資產規模最大（已達500億元）、受益人數最多（超過20萬人）、績效最好（70％以上）的00981A，最近表示「為了滿足投資人對現金流的需求」，宣布將由原來的年配息改為季配息，明年3月就會迎來第一次的季除息。

最大、最強的主動式ETF都這樣子表態了，無非是想要把高配息、市值型ETF的客層（包括退休族、準退休族、上班族、年輕族）一網打盡，因為比起「看得到、吃不到」的帳面績效，投資人還是比較喜歡常常有現金流進帳的感覺，而且拿到配息還可以自行決定再投入，或是改買其他類型ETF或個股，資金調配的自由度高多了。

對於00981A的投信公司而言，只要把原本一年發一次的股息，分拆成4季發放，總配息金額維持不變，延後發放的股息還能留著繼續投資，進一步提升基金的操盤績效，真的是好處多多，預料其他還在年配、半年配的主動式ETF會在明年悄悄跟進。

提到配息，高配息ETF都找股息殖利率高的個股來買，但是最近總規模排名第7大、月配息ETF的00929，卻罕見地把股息殖利率不到2％的台積電也納入成份股裡。

不必多說，當然是因為台積電受惠火熱的AI題材，股價、配息在往後的數年都還有很大的成長空間，所以買了台積電，多少可以解決一點高配息ETF為人詬病的「績效輸人」的問題，並且穩定領著「配息金額只漲不跌」的台積電季配息，所以2026年將有越來越多的高配息ETF也把台積電列為成份股的！

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。