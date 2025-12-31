快訊

黃國昌轟陳菊請假逾一年已違法 監院：特休及事病假額外計算

基隆湖海路又見巨石從山壁滾落 斑馬線處衝入車道

越早準備「提前退休」越省力！過來人6建議曝光：2原則達成財務自由

聽新聞
0:00 / 0:00

00981A實戰布局…看中季配息穩定現金流！小犬：卡位3月中除息黃金期

聯合新聞網／ 小犬的投資日誌
00981A從年配改為季配，不僅提升了現金流的靈活性，更符合台灣投資人對穩定、有感領息的需求。把握3月中除息前的空檔分批佈局，用紀律代替追價，才能在追求報酬的同時保有心理穩定度。圖／聯合報系資料庫
00981A從年配改為季配，不僅提升了現金流的靈活性，更符合台灣投資人對穩定、有感領息的需求。把握3月中除息前的空檔分批佈局，用紀律代替追價，才能在追求報酬的同時保有心理穩定度。圖／聯合報系資料庫

我不是嘴砲派！主動統一台股增長（00981A）我真的下去買了 因為我知道這一步很關鍵

⭐2025總回顧

前幾天我公開說要布局00981A，今天就跟大家說清楚，我不是喊爽的，我真的照計畫慢慢買進，理由其實很簡單，因為它從年配改成季配，這一步對台灣投資人來說，吸引力真的差很多，領息節奏變快，現金流更有感，對長期佈局的人來說，心理穩定度也會高很多。

我也是投資人，我站在跟大家一樣的位置想事情，多數人要的不是一次領很多，而是穩定、看得到、拿得到，季配息就是剛好命中這個需求，我相信不是只有我這樣想，市場資金自然會慢慢靠過來。

再來一個關鍵時間點，00981A三月中就要除息，這代表什麼？代表我現在不是追價，而是有一段完整的時間，可以分批、慢慢來，不用急、不用賭，這種節奏，才是我最舒服、也最能睡得著的買法。

很多人投資會卡在一個點：想買，又怕買錯時間，我的做法很單純，看懂方向，剩下交給紀律。我不追最高，也不想猜最低，我只做我看得懂、撐得久的選擇。

結論很簡單：00981A改成季配不是噱頭，是策略，我選擇提早卡位、分批布局，用時間換空間，剩下的，就讓市場慢慢給答案吧。

◎本文內容已獲 小犬的投資日誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

00981A主動統一台股增長 ETF

延伸閱讀

每月各投5千買0050+006208！網勸「全買它」或改正二

00919換股成大戶提款機！台新新光金將走上永信建暴漲又暴跌老路？

台股刷新歷史天價！0050分割後寫新高…周冠男警示：等跌再買代價最貴

00992A掛牌首日寫驚奇！單日漲幅近1.07%、刷新主動式ETF3項歷史紀錄

相關新聞

00981A實戰布局…看中季配息穩定現金流！小犬：卡位3月中除息黃金期

我不是嘴砲派！主動統一台股增長（00981A）我真的下去買了 因為我知道這一步很關鍵 前幾天我公開說要布局00981A，今天就跟大家說清楚，我不是喊爽的，我真的照計畫慢慢買進，理由其實很簡單，因為它

00992A掛牌首日寫驚奇！單日漲幅近1.07%、刷新主動式ETF3項歷史紀錄

2025年是台灣主動式ETF發展元年，自5月第一檔產品推出以來，迄今已有8檔主動式台股ETF掛牌，值得留意的是，00992A主動群益科技創新、00987A主動台新優勢成長2檔產品更趕於歲末之際，在12月30日掛牌上市，其中又以00992A表現最令市場驚豔。 在12月30日掛牌當天，台股大盤結束先前連六紅走勢，加權指數回落0.36%下，00992A逆勢走揚，盤中最高價來到10.4元，終場收10.38元，單日漲幅近1.07%，在盤中最高價、收盤價與單日漲幅都寫下主動式台股ETF發展以來的最佳紀錄，成交量也一舉衝上24.2萬張，更是當日整體ETF成交王、台股第三大量。 市場法人表示，在全球AI需求強勁之下，台灣作為全球科技發展的重要供應鏈角色，今年來科技股為盤面焦點，也是驅動台股大盤屢創新高的功臣，而在獲利可望延續成長的態勢下，2026年科技股將持續為台股投資核心。

00981A改季配正面衝突00713、00915、00918、00919！棒棒：追求「超額報酬」才是核心

上周五主動統一台股增長（00981A）宣布從年配改為季配後，沒想到引起來極大的回響，有正面也有負面，我整理了比較清單。 其實在這一波討論當中，需要釐清一下，00981A不是高股息ETF，標的目標和訴

每月各投5千買0050+006208！網勸「全買它」或改正二

投資前標的選擇是一大難事。一名自稱「普通領薪上班族」的網友在PTT請益，表示自己缺乏投資知識、也沒有看盤習慣，目前以定期定額投入0050與00878各5000元，考慮明年調整配置，將00878停掉並增加0050部位，引發網友熱烈討論。討論焦點集中在「是否需要再分散其他標的」，以及市值型ETF是否已足夠應付長期投資。

0050、0056、00878…4檔ETF加總與房地產成交額相當！謝金河揭台人瘋買ETF現象

一檔元大台灣50規模上兆元的啓示。

半導體ETF 逆風飛翔

昨（30）日台股受美股下跌及中共軍演而拉回，不過IC設計族群逆勢上揚。其中，股王信驊盤中一度上漲逾8%，獲輝達點名的SR...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。