00981A實戰布局…看中季配息穩定現金流！小犬：卡位3月中除息黃金期

我不是嘴砲派！主動統一台股增長（00981A）我真的下去買了 因為我知道這一步很關鍵

前幾天我公開說要布局00981A，今天就跟大家說清楚，我不是喊爽的，我真的照計畫慢慢買進，理由其實很簡單，因為它從年配改成季配，這一步對台灣投資人來說，吸引力真的差很多，領息節奏變快，現金流更有感，對長期佈局的人來說，心理穩定度也會高很多。

我也是投資人，我站在跟大家一樣的位置想事情，多數人要的不是一次領很多，而是穩定、看得到、拿得到，季配息就是剛好命中這個需求，我相信不是只有我這樣想，市場資金自然會慢慢靠過來。

再來一個關鍵時間點，00981A三月中就要除息，這代表什麼？代表我現在不是追價，而是有一段完整的時間，可以分批、慢慢來，不用急、不用賭，這種節奏，才是我最舒服、也最能睡得著的買法。

很多人投資會卡在一個點：想買，又怕買錯時間，我的做法很單純，看懂方向，剩下交給紀律。我不追最高，也不想猜最低，我只做我看得懂、撐得久的選擇。

結論很簡單：00981A改成季配不是噱頭，是策略，我選擇提早卡位、分批布局，用時間換空間，剩下的，就讓市場慢慢給答案吧。

◎本文內容已獲 小犬的投資日誌 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。