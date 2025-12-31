柴鼠兄弟揭ETF新趨勢：009816「不配息市值型」每分錢都留給複利

隨著2025年進入尾聲，台股ETF市場寫下了許多令人瞠目結舌的紀錄。財經YouTuber柴鼠兄弟整理出「2025年台灣ETF十大驚奇」，帶領投資人回顧這一年從市值型龍頭0050的強勢回歸，到主動式ETF橫空出世的財富大遷徙。

0050締造四大滿貫 規模首度破兆刷新歷史

柴鼠兄弟指出，2025年表現最強勁的莫過於元大台灣50（0050）。該標的一舉奪下「人氣、規模、定期定額、節費」四大項目的冠軍。元大在年初宣佈有感降費，並於6月進行「一拆四」股價分割，成功將高股價門檻從188元降至47元附近，這也成為0050成立22年來最重要的轉折點。

截至12月下旬，0050受益人數正式突破200萬大關，規模更在12月8日首度衝破1兆元新台幣。柴鼠兄弟分析，這不僅確立了0050的江湖霸主地位，更象徵市值型投資重回市場主流，冠亞軍之間的規模差距甚至高達一倍之多。

降費潮引發「行情破壞」 009816挑戰最低費率天花板

0050的降費行動引發了全台投信的連鎖反應，開啟了市值型ETF的調降潮。柴鼠兄弟整理發現，包含國泰台灣領袖50（00922）、富邦台50（006208）都先後跟進調降經理保管費用，甚至連新發行的產品也感受到極大壓力。

最驚人的例子是2026年即將推出的凱基台灣TOP500（09816），竟然喊出固定經理費0.07%的「行情破壞價」，加上保管費僅0.027%，遠低於市場行情。

柴鼠兄弟強調，這顯示市場競爭已進入白熱化，投資人應善用這波趨勢，選擇更低摩擦成本的工具來累積長線資產。

台積電權重暴衝市值型ETF淪為「長線重壓台積電」

2025年台積電股價屢創新高，最高一度觸及1525元，市值佔大盤比例已攀升至42%。這導致各大市值型ETF的「含積量」跟著爆表，富邦科技（0052）的台積電佔比已逼近七成，而0050、006208也雙雙突破六成。

柴鼠兄弟提醒，當前市值型ETF的未來幾乎與台積電掛鉤，呈現「用ETF外殼重壓單一公司」的奇景。

雖然台積電製程領先，但投資人也應思考：若未來AI熱潮降溫，如此高的權重佔比是否會造成波動過大的風險？此時或許應考慮重新平衡不同屬性的ETF配置。

高股息家族集體降息 00919仍寫連11季10%傳奇

相對於市值型的一路坦途，高股息ETF今年則面臨「配息指引恐慌」與「集體降息」的逆風。

從元大高股息（0056）、國泰永續高股息（00878）、凱基優選高股息30（00915）、群益台灣精選高息（00919）、元大台灣高息低波（00713）...無一倖免，許多標的配息呈現對半砍的狀況。然而，00919展現強韌的配息能力，儘管面臨降息逆風，年化殖利率仍維持10%的「亮燈」紀錄，成為高股息中配息能力最穩健的一檔。

此外，富邦特選高股息30（00900）的華麗蛻變也值得關注。該標的自改為月配息後，每個月穩定配發0.1元，暴力年化一度衝上8%，成功扭轉過去配息不穩的形象。柴鼠兄弟估計，隨著三大百萬人氣高股息ETF在年底止跌回穩，高股息投資人終於可以稍微喘口氣。

主動式派崛起 00981A績效大勝台積電65%

2025年最重大的制度變革莫過於「主動式ETF」的開放。首波掛牌的主動野村臺灣優選（00980A）、主動統一台股增長（00981A）及主動群益台灣強棒(00982A)表現極其亮眼。

特別是00981A，在短短7個月內繳出65.24%的超狂績效，不僅大勝大盤，更跑贏了市值龍頭台積電。

柴鼠兄弟指出，這讓投資人注意到經理人主動操盤的威力，也推動了市場對於主動式產品的募集熱潮。目前台股成分的主動式ETF已快速成長到11檔，未來的選股策略競爭將進入「深水區」。

川普關稅與多元爆發 2026投資展望

回顧4月7日的「無差別跌停」事件，柴鼠兄弟認為這是台股史上最慘烈卻也最具價值的教材，提醒投資人消息面的反應有多麼極端。

而今年也是台灣ETF邁向國際化的關鍵年，包含跨境ETF、不配息型009816，以及T、D等新結尾代號的加入，讓投資組合更加多元。

最後，柴鼠兄弟建議投資人，在迎接2026年之際，仍應堅持「分批分散、不槓桿」的原則。認清自己的能力圈，不盲目追求短期暴利，才是長期獲利的關鍵。

