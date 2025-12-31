00981A改季配正面衝突00713、00915、00918、00919！棒棒：追求「超額報酬」才是核心

上周五主動統一台股增長（00981A）宣布從年配改為季配後，沒想到引起來極大的回響，有正面也有負面，我整理了比較清單。

其實在這一波討論當中，需要釐清一下，00981A不是高股息ETF，標的目標和訴求完全不同，容易衍伸錯誤的想法，主動式ETF目標在於打敗大盤賺取超額報酬，而傳統高股息ETF目標在於穩定的現金流+填息率。

00981A除息的月份剛好又跟高股息死亡之組 (00713、00915、00918、00919) 重疊，話題熱度瞬間飆高，加上今年這些人氣ETF績效咪咪帽帽，會讓投資人萌生更換配置的想法。

00981A其實定位很清楚，就是總報酬至上，改成季配息後選股邏輯和投資策略也不會改變。

若想要以此加入自組月配息組合、領息的人，可能要思考總資產報酬是要扣掉這些息的喔，若想要讓所有配息標的總資產提升，那要多布局主動式ETF或市值型ETF，而00981A只是剛好在其中作為多元的選擇標的而已。

若真的打算長期投資、以追求總報酬增長為目標，不想配息，記得開啟股息再投入功能，或是奔向台股主動基金（比如00981A的媽媽統一奔騰）不是更棒嗎？

◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。