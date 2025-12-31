00981A改季配正面衝突00713、00915、00918、00919！棒棒：追求「超額報酬」才是核心
上周五主動統一台股增長（00981A）宣布從年配改為季配後，沒想到引起來極大的回響，有正面也有負面，我整理了比較清單。
⭐2025總回顧
其實在這一波討論當中，需要釐清一下，00981A不是高股息ETF，標的目標和訴求完全不同，容易衍伸錯誤的想法，主動式ETF目標在於打敗大盤賺取超額報酬，而傳統高股息ETF目標在於穩定的現金流+填息率。
00981A除息的月份剛好又跟高股息死亡之組 (00713、00915、00918、00919) 重疊，話題熱度瞬間飆高，加上今年這些人氣ETF績效咪咪帽帽，會讓投資人萌生更換配置的想法。
00981A其實定位很清楚，就是總報酬至上，改成季配息後選股邏輯和投資策略也不會改變。
若想要以此加入自組月配息組合、領息的人，可能要思考總資產報酬是要扣掉這些息的喔，若想要讓所有配息標的總資產提升，那要多布局主動式ETF或市值型ETF，而00981A只是剛好在其中作為多元的選擇標的而已。
若真的打算長期投資、以追求總報酬增長為目標，不想配息，記得開啟股息再投入功能，或是奔向台股主動基金（比如00981A的媽媽統一奔騰）不是更棒嗎？
◎本文內容已獲 棒棒的理財失控週記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言