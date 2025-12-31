全台首檔澳債 野村00987B下周開募

野村投信宣布將推出全台首檔澳洲債券ETF「野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF （00987B）」，搶攻債券ETF市場。澳洲債市具備成熟市場特性，具有高信用評等、低信用風險、高流動性等特色，在全球市場動盪之際，吸引收益型投資人的目光。00987B ETF發行價每股15元，擬於2026年1月5日至1月9日募集。

野村投信總經理黃宏治表示，台灣投資人對於可兼具風險控管與收益機會的產品需求甚高，美國公債過去是金融市場公認的抗波動避風港，但面對美國財政赤字與政策不確定性升高；「澳洲政府公債」以3A信評、穩健經濟、殖利率三重實力，成為美債以外的優質選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。