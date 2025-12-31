六檔高息型ETF 馬力十足

歷經11月的盤整，隨市場不確定性陸續落地、經濟數據報喜和AI題材持續延燒下，台股12月走勢回穩，大盤更寫下歷史新高紀錄。觀察12月以來台股ETF每一周的表現，統計有七檔展現周周漲的氣勢，七檔中則有六檔都是高股息ETF。

群益台灣精選高息（00919），國泰永續高股息ETF（00878）等呈現價量俱揚。其他五檔12月以來周周上漲的ETF還包括國泰股利精選30、凱基優選30、統一台灣高息動能、主動安聯台灣高息、大華優利高填息30。

法人分析，金融保險類股在11月獲三大法人買超近149億元、12月以來更延續買超逾440億元，而這六檔12月來周周漲的台股高息ETF，金融股持有比重都超過兩成，因此受惠。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，今年以來AI科技股為市場焦點，不過隨著評價面走高，建議投資人不妨在投資組合中適度配置高股息ETF，若逢股市波動期間可發揮防禦與收益兼具的特性，穩健應對多變的投資環境。以金融股來看，聯準會接連降息，儘管明年降息次數與強度仍待觀察，但在整體貨幣寬鬆趨勢未變之下，金融股可望持續受惠，有望吸引資金配置。

凱基投信分析，今年台股多頭未歇，屢創高點，推高市場對台股的想像。在AI火熱，電子業預計持續受惠，景氣回升與資金輪動有望推升傳產與金融類股，預期台股2026年多頭結構仍在。每年第1季因有春節提前拉貨及紅包行情，往往為台股旺季。觀察台股各季平均含息報酬率，每年第1季平均3.7%含息報酬率拔頭籌。

展望2026年，凱基台灣TOP 50 ETF基金研究團隊指出，美國正進入經濟溫和成長、通膨可控且就業狀況供需平衡，搭配聯準會的預防性降息周期，股市修正時資金從相對高估值的科技股轉至相對低估值、低波動性的防禦性或價值型類股，類股輪動有利於整體股市的穩健上漲；台股也有望迎來百花齊放的熱鬧光景。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。