11檔台股ETF商品 市價創高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

受到美股四大指數收黑影響，台股昨（30）日收跌逾百點，不過，仍有 11檔台股ETF逆勢收紅，市價再創新高紀錄，如中信小資高價30（00894）、野村臺灣新科技50以及新光臺灣半導體30等，法人建議逢低分批布局，掌握2026年向上趨勢與多元題材機會。

⭐2025總回顧

台股昨日盤中回測5日線支撐，雖然午盤過後指數翻紅，不過，尾盤再度遭遇賣單調節，台股ETF則呈現漲跌互見，觀察2025年以前成立的ETF共計有11檔收盤價領先大盤創下新高，更加具有代表性。

以今年市價（含息）漲幅觀察，據CMoney統計至昨日，依序為中信小資高價30的40.3%、野村臺灣新科技50的39.8%、新光臺灣半導體30的34.3%、富邦摩台32.3%、元大MSCI台灣31.9%、台新臺灣IC設計31.1%、兆豐台灣晶圓製造27.6%、富邦台灣半導體26.8%、中信上櫃ESG 30的22.8%、第一金工業30的22.5%、元大富櫃50的16.09%。

中國信託投信指出，總統賴清德日前接受紐約時報專訪時表示，川普提出的未來二至三年內美國製造全球40%到50%的半導體晶片，台灣積極協助再加上美國配合，這個目標自然可以達到；半導體美國製造是一把雙面刃，短期來看將提高半導體廠商成本，長期來看有利於人才、電力、土地等各方面供應，鞏固台積電等半導體供應鏈的全球領先地位，而中信小資高價的半導體權重高達45%，將持續受惠於國家政策所帶來的利多。

展望2026年，野村臺灣新科技50經理人林怡君表示，台股與美股深度連結，受惠美國推動AI科研與創新政策，創新科技主題具爆發力與輪漲特性，成長空間可期。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

