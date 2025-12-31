快訊

曹西平未婚原因曝光！狄鶯直球問「你是GAY嗎」暗戀她長達30年

聽新聞
0:00 / 0:00

ETF分割 停買期縮至四天

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

近年ETF已成為我國資本市場重要投資工具，市場規模及交易活絡度持續成長，為促進市場發展與實務需求，臺灣證券交易所在兼顧交易秩序、風險控管及法規遵循之前提下，精進ETF分割制度，包括縮短暫停交易時程以提升市場效率。

⭐2025總回顧

證交所表示，自今年12月30日起，投信公司執行ETF分割機制時，需停止次級市場買賣、轉換及初級市場申購贖回期間，將由現行五個營業日縮短為四個營業日；考量ETF辦理分割或反分割作業停止次級市場買賣期間，若遇天然災害侵襲致證交所集中交易市場休市，當日應屆交割款券順延辦理，對ETF受益人名冊產製時程影響程度不一，將有停止買賣日期及新受益憑證上市買賣日期需順延之情事，證交所增訂投信公司得視情形申請相關時程順延。

證交所表示，為配合主管機關打造亞洲資產管理中心之政策目標，將持續滾動檢視並優化ETF相關制度，強化市場基礎建設，提升我國資本市場競爭力與國際能見度。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

資本市場 ETF 證交所

延伸閱讀

怡利電停牌 傳引進策略夥伴

主動式ETF 添兩新兵

迎接馬年 證交所推春聯、紅包袋

國台交、證交所推公益賞樂 邀偏遠學校及社福參與

相關新聞

0050、0056、00878…4檔ETF加總與房地產成交額相當！謝金河揭台人瘋買ETF現象

一檔元大台灣50規模上兆元的啓示。

半導體ETF 逆風飛翔

昨（30）日台股受美股下跌及中共軍演而拉回，不過IC設計族群逆勢上揚。其中，股王信驊盤中一度上漲逾8%，獲輝達點名的SR...

六檔高息型ETF 馬力十足

歷經11月的盤整，隨市場不確定性陸續落地、經濟數據報喜和AI題材持續延燒下，台股12月走勢回穩，大盤更寫下歷史新高紀錄。...

11檔台股ETF商品 市價創高

受到美股四大指數收黑影響，台股昨（30）日收跌逾百點，不過，仍有 11檔台股ETF逆勢收紅，市價再創新高紀錄，如中信小資...

全台首檔澳債 野村00987B下周開募

野村投信宣布將推出全台首檔澳洲債券ETF「野村澳洲10年期以上主權及類主權債券ETF （00987B）」，搶攻債券ETF...

ETF分割 停買期縮至四天

近年ETF已成為我國資本市場重要投資工具，市場規模及交易活絡度持續成長，為促進市場發展與實務需求，臺灣證券交易所在兼顧交...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。