00992A掛牌 躍ETF成交王

2025年是台灣主動式ETF發展元年，自5月第一檔產品推出以來，迄今已有八檔主動式台股ETF掛牌，值得留意的是，主動群益科技創新（00992A）、主動台新優勢成長（00987A）二檔產品更趕於歲末之際在昨（30）日掛牌上市。

其中又以00992A表現最令市場驚豔，在昨日掛牌當天，台股結束先前連六紅走勢，加權指數回落0.36%，00992A逆勢走揚，盤中最高價來到10.4元，終場收10.38元，單日漲幅近1.07%，在盤中最高價、收盤價與單日漲幅都寫下主動式台股ETF發展以來最佳紀錄，成交量一舉衝上24.2萬張，更是當日整體ETF成交王、台股第三大量。

法人表示，AI需求強勁，台灣作為全球科技發展重要供應鏈角色，今年來科技股為盤面焦點，也是驅動台股屢創新高功臣，在獲利可望延續成長態勢，2026年科技股將續為台股投資核心。

隨AI科技應用百花齊放，相關供應鏈股雨露均霑，但也意味須留意資金輪動情況，因此在操作上也更須主動調配、靈活操作，建議投資人可透過像00992A這樣的台股主動式科技ETF來布局，以此掌握在AI科技創新領航與其他科技創新趨勢帶來的多元商機下，台灣優質科技股的成長行情。

ETF投資達人指出，有別於其他主動式台股ETF布局範疇為全產業，00992A是第一檔主動式台股科技ETF，聚焦成長性十足的科技創新題材，可說是台版的NASDAQ主動式ETF。

操作上，00992A採質量化並重，透過量化模組加上質化選股，力求選出驅動力與續航力十足的成分股，並以法人認同度及獲利能力來量化定義科技創新的強企業，加上用產業競爭力、產品定價能力、經營者領導力的來質化確認判斷是否屬於科技創新強趨勢企業。

ETF投資達人解析，00992A前五大持股為台積電、奇鋐、台光電、群聯、台達電，在晶圓代工、散熱、銅箔基板、快閃記憶體、交換式電源供應器等都是領導廠商，可說是全面掌握AI生態系商機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。