拆股話題點燃ETF人氣！富邦科技奪冠 元大台灣50股東數持續上升

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
Yahoo股市App公布第4季五大爆紅ETF榜。（Yahoo/提供）
第4季ETF爆紅榜聚焦話題事件與長期配置雙主軸，富邦科技（0052）因股票一拆七分割，投資門檻明顯下降，討論度快速升溫，奪下榜首；而完成分拆的元大台灣50（0050）股東數持續增加，第4季再度入榜，名列第五。

⭐2025總回顧

此外，國泰台灣領袖50（00922）受惠高配息題材，10月殖利率一度突破7%，吸引年末防禦型資金進駐獲矚目，排名第二。國泰數位支付服務（00909）第4季成交量放大，顯示市場對數位經濟題材關注升溫；中信關鍵半導體（00891）受惠半導體產業議題與配表現，人氣續強，分列第三、第四。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

半導體 配息 富邦

