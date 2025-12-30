拆股話題點燃ETF人氣！富邦科技奪冠 元大台灣50股東數持續上升

在知美製作影片的當下，全台總共有17檔ETF規模已突破1,000億元新臺幣，包含：2檔市值型、6檔高股息、9檔債券型。 從類型觀察可以發現，台灣投資人仍以「領息」為主要目的，持有類型高度集中在高股息與債券型。 然而，今年市值型ETF績效亮眼，投資人也默默看在眼裡。例如0050在降低經保費、股價分割以及績效帶動下，受益人數已突破200萬人，規模更一度衝破一兆元。

2025-12-30 10:48