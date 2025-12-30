拆股話題點燃ETF人氣！富邦科技奪冠 元大台灣50股東數持續上升
第4季ETF爆紅榜聚焦話題事件與長期配置雙主軸，富邦科技（0052）因股票一拆七分割，投資門檻明顯下降，討論度快速升溫，奪下榜首；而完成分拆的元大台灣50（0050）股東數持續增加，第4季再度入榜，名列第五。
此外，國泰台灣領袖50（00922）受惠高配息題材，10月殖利率一度突破7%，吸引年末防禦型資金進駐獲矚目，排名第二。國泰數位支付服務（00909）第4季成交量放大，顯示市場對數位經濟題材關注升溫；中信關鍵半導體（00891）受惠半導體產業議題與配表現，人氣續強，分列第三、第四。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
