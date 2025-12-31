快訊

每月各投5千買0050+006208！網勸「全買它」或改正二

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照
投資前標的選擇是一大難事。一名自稱「普通領薪上班族」的網友在PTT請益，表示自己缺乏投資知識、也沒有看盤習慣，目前以定期定額投入0050與00878各5000元，考慮明年調整配置，將00878停掉並增加0050部位，引發網友熱烈討論。討論焦點集中在「是否需要再分散其他標的」，以及市值型ETF是否已足夠應付長期投資。

⭐2025總回顧

原PO指出，自己每月扣除家用後，僅能運用部分資金投資，過去選擇0050與00878純粹是「無腦定期定額」，近期閱讀板上文章後，開始思考是否該調整策略。他傾向增加0050投入，但不確定是否還需要搭配其他ETF，並強調「無配息也沒關係」，只希望方向不要太離譜。

對此，多數網友給出相當一致的建議，直言「不要想東想西，0050就可以了」、「你還想要第三支明牌嗎？答案還是0050」。不少人認為，對沒有時間研究、也不想承受過多波動的上班族而言，市值型ETF已是最簡單有效的選擇，時間與心力應該放在提升本業收入，而非頻繁調整投資標的。

另一派網友則進一步推薦「0050正二」或其他槓桿型ETF，認為在大盤下跌時可適度加碼正二提高報酬，不過也有人提醒，槓桿產品波動較大，仍需先建立正確觀念，否則容易抱不住。相關回應中，「正二」一詞多次被點名，但多半以半開玩笑方式出現。

此外，也有少數留言建議改買台積電、其他市值型ETF或海外ETF，甚至有人直接建議「先買書建立觀念再說」。整體來看，PTT網友對分散標的興趣不高，反而普遍認同「簡單、長期、紀律投入」的重要性，並認為對投資新手而言，全數投入0050已足以對抗通膨、也較不易因操作失誤影響績效。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 市值型 PTT 台積電 0050元大台灣50 006208富邦台50

投資前標的選擇是一大難事。一名自稱「普通領薪上班族」的網友在PTT請益,表示自己缺乏投資知識、也沒有看盤習慣,目前以定期定額投入0050與00878各5000元,考慮明年調整配置,將00878停掉並增加0050部位,引發網友熱烈討論。討論焦點集中在「是否需要再分散其他標的」,以及市值型ETF是否已足夠應付長期投資。

