債市明年有望春暖花開 非投等債先搭上耶誕行情 這檔主動債ETF將受惠

2025年步入尾聲，投資人密切關注明年資產配置方向。中國信託投信指出，2026年債市可望迎來溫和復甦時刻，但在迎接明年春暖花開前，年底傳統耶誕行情已率先鳴槍，其中又以非投等債表現最佳。根據彭博數據回測，過去十年（2015-2024）的耶誕行情期間（每年12/15至次年1/31），非投資等級債券價格指數有八年呈現上漲，是投資人搶紅包行情的優質選項。

主動中信非投等債ETF（00981D）經理人陳昱彰表示，非投等債之所以能上演聖誕行情，主要有兩大推手。首先是「連動性」，統計顯示，非投等債與標普500指數的相關性高達0.71，遠高於投資等級債與美國公債，當年底市場沈浸於節慶樂觀情緒、追逐風險資產時，非投等債最有機會隨美股一同歡慶。

其次是「籌碼面」，12月通常是非投等債市場全年發行量最少的月份，在資金持續追逐收益但新債供給有限的情況下，供不應求往往推升債價上揚 。

展望2026年，陳昱彰表示，當前美國經濟既無衰退陰霾，亦不過度狂熱。聯準會最新點陣圖預估2026年美國經濟成長率約為2.3%，優於今年的1.7%，在通膨受控且勞動市場有下行風險的背景下，寬鬆貨幣政策將持續支持企業現金流 。

針對利率走勢，陳昱彰分析，雖然聯準會最新點陣圖暗示明年降息幅度有限，但考量現任主席鮑爾將於明年五月卸任，加上川普政府可能提名傾向寬鬆的人選，預估2026年至少還有2碼以上的降息空間，聯邦基準利率有望回落至3%的中性水準。

儘管大環境有利，但陳昱彰提醒，目前信用循環已進入中後段，美國非投等債信用利差約275個基點，低於歷史平均，顯示價格已反映樂觀預期。在利差收斂空間有限下，2026年的資本增值空間較小，「票息收入」將取代資本利得，成為總報酬的主要來源。

陳昱彰建議，明年債市投資策略必須精挑細選，配置上應以高品質的BB級債券為核心，因其防禦性優於高風險的CCC級債券。此外，J.P. Morgan預估2026年違約率僅微幅升至1.75%，仍處歷史低檔，投資人無需過度擔憂違約風險。

陳昱彰表示，00981D為主動選債，目前BB級債券配置佔比逾六成（60.5%），並適度配置能源、金融與科技產業。截至11月底，基金平均票息率達8.82%，到期殖利率為7.02%，且平均存續期間在三年以內。00981D日前進行首次配息，年化配息率逾9%，空降非投等債配息率冠軍，也讓投資人期待第二次配息表現。

陳昱彰總結，2026年科技相關融資需求將大增，可能衝擊投資等級債的利差，反觀非投等債發行量相對穩定 。建議投資人在行情的「雲淡風輕」中，透過主動式基金精選個別債券、重視信用品質，可以更有底氣，安心投資。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。