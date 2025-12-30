快訊

繼實彈射擊後…共軍再宣布 於台灣以東海域展開「奪控要港」等演練

中國軍演的「蟒蛇戰略」：讓區域軍事壓力常態化

三強協調！新竹縣長藍營「他」確定退選 楊文科：達成團結共識

債市明年有望春暖花開 非投等債先搭上耶誕行情 這檔主動債ETF將受惠

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

2025年步入尾聲，投資人密切關注明年資產配置方向。中國信託投信指出，2026年債市可望迎來溫和復甦時刻，但在迎接明年春暖花開前，年底傳統耶誕行情已率先鳴槍，其中又以非投等債表現最佳。根據彭博數據回測，過去十年（2015-2024）的耶誕行情期間（每年12/15至次年1/31），非投資等級債券價格指數有八年呈現上漲，是投資人搶紅包行情的優質選項。

⭐2025總回顧

主動中信非投等債ETF（00981D）經理人陳昱彰表示，非投等債之所以能上演聖誕行情，主要有兩大推手。首先是「連動性」，統計顯示，非投等債與標普500指數的相關性高達0.71，遠高於投資等級債與美國公債，當年底市場沈浸於節慶樂觀情緒、追逐風險資產時，非投等債最有機會隨美股一同歡慶。

其次是「籌碼面」，12月通常是非投等債市場全年發行量最少的月份，在資金持續追逐收益但新債供給有限的情況下，供不應求往往推升債價上揚 。

展望2026年，陳昱彰表示，當前美國經濟既無衰退陰霾，亦不過度狂熱。聯準會最新點陣圖預估2026年美國經濟成長率約為2.3%，優於今年的1.7%，在通膨受控且勞動市場有下行風險的背景下，寬鬆貨幣政策將持續支持企業現金流 。

針對利率走勢，陳昱彰分析，雖然聯準會最新點陣圖暗示明年降息幅度有限，但考量現任主席鮑爾將於明年五月卸任，加上川普政府可能提名傾向寬鬆的人選，預估2026年至少還有2碼以上的降息空間，聯邦基準利率有望回落至3%的中性水準。

儘管大環境有利，但陳昱彰提醒，目前信用循環已進入中後段，美國非投等債信用利差約275個基點，低於歷史平均，顯示價格已反映樂觀預期。在利差收斂空間有限下，2026年的資本增值空間較小，「票息收入」將取代資本利得，成為總報酬的主要來源。

陳昱彰建議，明年債市投資策略必須精挑細選，配置上應以高品質的BB級債券為核心，因其防禦性優於高風險的CCC級債券。此外，J.P. Morgan預估2026年違約率僅微幅升至1.75%，仍處歷史低檔，投資人無需過度擔憂違約風險。

陳昱彰表示，00981D為主動選債，目前BB級債券配置佔比逾六成（60.5%），並適度配置能源、金融與科技產業。截至11月底，基金平均票息率達8.82%，到期殖利率為7.02%，且平均存續期間在三年以內。00981D日前進行首次配息，年化配息率逾9%，空降非投等債配息率冠軍，也讓投資人期待第二次配息表現。

陳昱彰總結，2026年科技相關融資需求將大增，可能衝擊投資等級債的利差，反觀非投等債發行量相對穩定 。建議投資人在行情的「雲淡風輕」中，透過主動式基金精選個別債券、重視信用品質，可以更有底氣，安心投資。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國經濟 債券

延伸閱讀

美國經濟2026年利多齊發！迎減稅紅包、Fed降息、AI續旺還有一大優勢

新年紅包先來…1月初11檔ETF排隊除息！00984B年化8.93％衝最高、00983B首配也吸睛

非投等債ETF迎錢潮 多檔含息報酬率達雙位數 吸引穩健投資人目光

美債標的 吸金一把罩

相關新聞

告別追不到的AI行情！阿格力看好主動式ETF發揮空間：00992A精準卡位產業輪動

財經創作者阿格力在影音中指出，近期《經濟學人》刊文討論台灣景氣與匯率議題，雖然對新台幣是否被低估仍有不同看法，但可以確定的是，台灣出口競爭力確實持續增強。觀察近十年數據，台灣出口規模長期成長，近兩年更

台股刷新歷史天價！0050分割後寫新高…周冠男警示：等跌再買代價最貴

台股多頭氣勢如虹，加權指數29日在台積電、聯發科等電子股領軍下，盤中大漲超過280點，最終收在28810.89點，雙雙刷新收盤天價。國內指標性市值型ETF元大台灣50（0050）也同步走強，收在65.

AI用電撐起潔淨能源行情！00899繳出逾46％年度漲幅…今年跑贏大盤

2025年即將畫下句點，回顧這一年，儘管美國總統川普將潔淨能源稱為「世紀騙局」並削減相關補貼，標普潔淨能源精選指數依然逆勢上漲52.42%，遠優於標普500指數17.82%的漲幅。專家指出，AI資料中

00878持有3年投入80萬...僅賺7千價差不值得？知美：但股息領了10萬元

在知美製作影片的當下，全台總共有17檔ETF規模已突破1,000億元新臺幣，包含：2檔市值型、6檔高股息、9檔債券型。 從類型觀察可以發現，台灣投資人仍以「領息」為主要目的，持有類型高度集中在高股息與債券型。 然而，今年市值型ETF績效亮眼，投資人也默默看在眼裡。例如0050在降低經保費、股價分割以及績效帶動下，受益人數已突破200萬人，規模更一度衝破一兆元。

新年紅包先來…1月初11檔ETF排隊除息！00984B年化8.93％衝最高、00983B首配也吸睛

新年開心領錢！2026年1月初共有11檔ETF將除息，包括8檔債券型ETF、3檔股票型ETF，其中以大華優利美A債15（00984B）年化配息率衝8.93%最高，投資人若想要參與收益分配最晚要在202

這檔被動台股ETF 挺過4月關稅風暴、邏輯鎖定高價股 績效四成居冠

2025年台股市場熱鬧非凡，主動式ETF正式加入戰局，成為市場話題焦點，吸引不少投資人目光。然而，被動台股ETF依舊「鴨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。