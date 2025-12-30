告別追不到的AI行情！阿格力看好主動式ETF發揮空間：00992A精準卡位產業輪動

財經創作者阿格力在影音中指出，近期《經濟學人》刊文討論台灣景氣與匯率議題，雖然對新台幣是否被低估仍有不同看法，但可以確定的是，台灣出口競爭力確實持續增強。觀察近十年數據，台灣出口規模長期成長，近兩年更屢創新高，帶動台股加權指數不斷刷新歷史高點。

阿格力指出，從產品結構來看，出口成長主要集中在電子零組件，以及資訊與通信相關產品，而成長爆發期正好落在2023年，也就是AI浪潮正式啟動的時間點，顯示AI已成為近年台灣經濟與股市的重要推力。

指數創高卻「有感無感」 資金集中成關鍵變數

不過，阿格力也提醒，許多投資人實際操作時卻感受到「指數在漲，股票卻沒動」。他指出，可透過觀察「騰落指標」理解這種現象，當騰落指標走低，代表上漲家數明顯少於下跌家數，顯示漲勢集中於少數族群，而非全面性上漲。

他也引用JP Morgan（摩根大通）的研究指出，自2023年起，美股成分股與指數的相關性低於過往平均，反映漲勢集中在特定大型科技股，這樣的結構性行情並非台股獨有，而是全球股市的共同現象。

科技與AI成為資金核心 大型股明顯領先

阿格力分析，資金集中最明顯的族群正是科技與AI相關產業。隨著AI仍處於算力與資料中心建置階段，全球科技巨頭持續擴大資本支出，相關供應鏈也同步受惠。台股本身科技權重高，使得加權指數表現持續領先，而電子類股指數走勢也明顯優於大盤。

他指出，這樣的結構性行情，使得過去以中小型股為主的操作模式，在近兩年明顯感受到難度提升，市場資金開始偏向具備規模與產業地位的大型科技股。

市場輪動加快 投資人操作難度升高

阿格力進一步指出，除了資金集中，另一個變化是產業輪動速度明顯加快，過去可能以月為單位的輪動，現在往往縮短至週甚至更短，對一般投資人而言，掌握難度大幅提高。

在這樣的市場環境下，單靠個人追逐題材或中小型股，容易出現節奏落後的情況，也促使部分投資人開始思考，是否有更有效率的參與方式。

00992A聚焦科技主流 主動式ETF鎖定AI輪動

在此背景下，阿格力點名於12月30日掛牌的主動群益科技創新ETF（00992A），為台灣首檔明確聚焦科技股的主動式ETF。

他指出，相較部分主動式ETF投資範圍較為廣泛，00992A的定位相對清楚，核心聚焦在半導體、電子零組件、AI伺服器與相關科技產業。

00992A的設計特色，在於由經理人依據產業趨勢與輪動狀況，主動調整科技股配置比重，讓投資組合始終維持在科技與AI主流產業範疇內，而非被動跟隨指數成分變化。

散戶市場結構下 主動式ETF具發揮空間

阿格力也指出，台股市場長期以散戶為主，相較法人主導的市場，資訊與研究落差反而讓具備專業研究團隊的投信，有更大的操作空間。當法人資金已提前卡位產業趨勢，投資人若僅依盤面追價，往往已落後一步。

在這樣的市場結構下，透過主動式ETF參與市場，等同讓投信團隊代為追蹤產業輪動與資金方向，對無法即時掌握市場節奏的投資人而言，提供另一種參與科技行情的方式。

最後阿格力提醒，00992A屬於科技股取向的主動式ETF，波動度相對較高，風險屬性偏進攻型，較適合看好AI與科技長期趨勢，並能承受較大波動的投資人。

◎本文內容獲 阿格力 授權改寫，原出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。