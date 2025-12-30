00994A主動第一金台股優 預計1月7日掛牌

快訊

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

年底封關倒數，第一金台股趨勢優選主動式ETF(00994A，簡稱：主動第一金台股優ETF)甫在上周五(26日)成立，預計將在2026年1月7日起正式於交易所上市掛牌交易，成為2026年第一檔掛牌的台股主動式ETF，可望全力衝刺金馬年行情。

2025年台股市場一路在科技產業領軍帶動下攻高，2026年台股受惠全球寬鬆政策，科技業訂單與獲利預期勁揚，預期投資前景樂觀。第一金投信提醒，投資人可藉由台股主動式ETF，由經理人篩選具備成長動能產業作為參與預期之選舉行情、金馬行情工具。

Bloomberg資料統計，2026、2027年台股企業獲利預估年增率分別達23.2%及15.8%，續創歷史新高。主動第一金台股優ETF經理人張正中強調，台灣關鍵產業訂單滿載、獲利預期強勁，市場樂觀股市上攻底氣堅強，外銷訂單由AI、資訊等科技產業驅動，主要研究機構預期2026年經濟成長率仍高達3%水準。

00994A主動第一金台股優ETF，規劃採取順趨勢策略投資及Top Down，先鎖定強趨勢產業、篩選最強勢個股從台股市值前500強，挑選受惠產業趨勢、個股動能標的操作加減碼，第一大持股權重最高可達30%，操作上更可以鎖定重砲個股集中火力投資，拉高投資勝算，也有利投資組合緊跟投資市場脈動。

00994A主動第一金台股優ETF預計將從1月7日起，在集中市場正式掛牌交易，投資人除了參與台股行情，還有機會參與定期收益機會，00994A成立日起滿120日(含)後，於每年3、6、9及12月起第45個營業日內每季分配收益。

證交所提醒，不同ETF在投資策略、風險程度及適合投資對象上均有所差異。尤其主動式ETF雖具備操作彈性，惟其投資成果仍視市場環境及基金操作表現而定，投資人於投資前應審慎評估自身投資屬性與風險承受度，並詳閱相關公開資訊，審慎決策。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

