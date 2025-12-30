台股高檔震盪 主動式台股 ETF 表現亮眼

加權指數29日站上新高，多檔台股ETF的股價與規模也跟著創新高，其中主動統一台股增長（00981A）、主動復華未來50（00991A）、主動野村臺灣優選（00980A）、主動野村台灣50（00985A）今30日午盤前股價續漲，持續受到投資人青睞。

根據統一投信官網公告，00981A單日新增申購張數逾2萬張，推動整體規模上升至497.6億元，上看500億元。展望台股後續走勢，統一投信台股團隊表示，受惠於ASIC與輝達晶片出貨帶動，許多供應鏈明年首季將呈現「淡季不淡」，甚至有機會達成季度成長。

且台積電（2330）法說會預計於1月中登場，預期將釋出正向展望，不僅第4季財報毛利率有機會優於預期，資本支出也存在上修空間，有望推升台股表現。整體而言，在AI基本面支撐加持下，看好台股有機會一路暖到農曆年前。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。