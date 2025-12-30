台股刷新歷史天價！0050分割後寫新高…周冠男警示：等跌再買代價最貴

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
受權值股台積電勁揚帶動，29號加權指數刷新歷史收盤新高，0050也創下分割後新高價，引發投資人針對「追高或等待」的熱烈討論。本報資料照片
台股多頭氣勢如虹，加權指數29日在台積電、聯發科等電子股領軍下，盤中大漲超過280點，最終收在28810.89點，雙雙刷新收盤天價。國內指標性市值型ETF元大台灣50（0050）也同步走強，收在65.25元，創下今年6月中旬實施ETF分割以來的新高價；另一檔追蹤同指數的富邦台50（006208）也逼近歷史新高，市值型資產再度成為市場焦點。

面對大盤頻創新高，不少空手投資人陷入「現在All in或是等跌再買」的抉擇。理財部落客清流君在社群發文指出，觀察0050掛牌20多年來的歷史圖表，可以發現市場「根本沒有在等你」。數據顯示，0050有將近三成的月份都在創新高，而即使在創新高後，一年內出現20%大回檔的機率不到2%，直言長期空手等待才是投資世界裡最昂貴的代價。

政大財管系教授周冠男也對此表示，市場長期趨勢終究往上，對缺乏資訊的投資人而言，長期持有市值型ETF是勝率最高的策略。他觀察到許多投資人因為人性的恐婪與恐懼，容易陷入「漲了想跑、跌了不敢進」的循環，最終導致短進短出或持續觀望，錯失了長期累積財富的機會，強調投資應是靠時間而非運氣。

PTT網友對此反應兩極，不少獲利者留言慶幸當初選擇市值型而非個股，報酬率已達30%以上，更有人直呼「聽清流君隨時歐印的人早就賺爛了」。然而，也有反對聲音針對清流君對黃金資產的看法提出質疑，指出今年黃金報酬率高達72.4%，表現優於0050，批評專家不應隨意對自己不熟悉的資產下定論。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

