這檔被動台股ETF 挺過4月關稅風暴、邏輯鎖定高價股 績效四成居冠

2025年台股市場熱鬧非凡，主動式ETF正式加入戰局，成為市場話題焦點，吸引不少投資人目光。然而，被動台股ETF依舊「鴨子划水」，同樣取得亮眼績效。其中，中信小資高價30（00894）今年以來含息報酬達四成，更關鍵的是，相較於許多主動式ETF是在5月行情回穩後才掛牌順風起漲，00894完整挺過4月「對等關稅」導致的大盤重挫洗禮，其績效「含金量」經得起市場考驗。

回顧今年台股走勢，雖整體呈現多頭格局，但並非一路順風順水。特別是今年4月，全球貿易局勢緊張，受到川普對等關稅議題衝擊，台股一度出現劇烈修正，當時不少個股與ETF淨值大幅回檔，考驗著投資人的持股信心。

值得注意的是，目前市面上話題火熱的幾檔主動式台股ETF，多數在5月台股落底反彈、開啟新一波牛市行情後才陸續掛牌上市。換言之，這些新兵雖然帳面成績不俗，但某種程度上是受惠於剛好生在好時機，尚未經歷過真正的系統性風險回檔測試。

反觀大盤市值型ETF如元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）、00894、野村臺灣新科技50（00935）等，皆完整經歷4月的關稅風暴殺盤，其中00894更憑藉著鎖定「高價股」、「龍頭股」的特殊選股因子，在5月後的反彈波段中展現強大的修復力與爆發力。截至12月29日，今年來含息報酬率已達40%，為市值型ETF之冠，這是在歷經「大跌大漲」的多空雙向洗禮後所締造的成績，顯示其選股策略在不同市況下皆具有高度韌性。

法人表示，00894之所以能在此波行情中脫穎而出，主因在於其鎖定的「千金股」與「高價股」族群，往往是產業中具備技術護城河與強勢定價權的領導企業。四月關稅利空來襲時，高價股雖同樣面臨修正，但這類公司體質優異，一旦市場情緒回穩，資金往往最先回流這些具備基本面支撐的領頭羊，帶動股價率先創高。00894精準捕捉了這股「強者恆強」的動能，不僅快速填補了4月的跌幅，更在下半年的AI與半導體行情中持續攻高。

30日台股雖開低，但00894逆勢走強，持續創掛牌新高價。面對琳瑯滿目的ETF選擇，專家建議，投資人不應僅被主動式ETF的短期蜜月行情吸引。評估一檔ETF的優劣，更應觀察其在市場利空測試下的表現。

中國信託投信表示，00894在今年險峻的關稅戰背景下，依然繳出亮眼績效，證明了被動式選股若邏輯正確，在長線獲利與風險抵抗上，往往更具紀律性與爆發力。隨著歲末年終將至，這檔「含金量」十足的高價股ETF，可望成為市場檢視年度績效時不可忽視的亮點。

