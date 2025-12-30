AI用電撐起潔淨能源行情！00899繳出逾46％年度漲幅…今年跑贏大盤

2025年即將畫下句點，回顧這一年，儘管美國總統川普將潔淨能源稱為「世紀騙局」並削減相關補貼，標普潔淨能源精選指數依然逆勢上漲52.42%，遠優於標普500指數17.82%的漲幅。專家指出，AI資料中心對電力的巨大需求成為關鍵推手，使潔淨能源產業在政策逆風下仍能大放異彩。

川普政府今年不僅公開批評潔淨能源，更於7月通過法案大幅削減相關稅收抵免，並取消總金額達76億美元的政府撥款。奧勒岡州民主黨籍參議員懷登（Ron Wyden）形容此舉猶如「對美國風能和太陽能產業判死刑」。太陽能業者巴爾加斯（Jorge Vargas）更直言，2025是「潔淨能源非常艱難的一年」。然而，儘管政策環境嚴峻，摩根士丹利仍對該產業保持樂觀態度，認為AI驅動的電力需求將持續支撐市場成長。

摩根士丹利最新報告指出，人工智慧資料中心將成為未來電力需求的主要驅動力，預計未來5年內，資料中心用電將占整體新增電力需求的75%，看好2026年潔淨能源類股表現，特別推薦擁有多元化發電技術的GE Vernova、燃料電池業者Bloom Energy，以及太陽能板製造商First Solar。分析師認為，隨著企業直接簽署長期購電協議（PPA），潔淨能源業者的獲利穩定性將不受政策波動影響。

從海外ETF表現來看，截至12月底，標普潔淨能源精選指數年漲幅達52.42%，遠超過標普500指數的17.82%及那斯達克綜合指數的22.18%。國內追蹤相關指數的00899今年漲幅也超過46%，成為投資人年度獲利顯著的主題ETF之一。值得注意的是，電池與儲能科技指數也有49.24%漲幅，顯示能源轉型相關產業整體表現亮眼。

展望2026年，投信法人分析師指出，潔淨能源與核能將呈現競合關係而非零和競爭。川普政府推動的「創世紀計劃」雖聚焦核融合與能源獨立，但並不會排擠潔淨能源發展。根據國際能源署（IEA）《World Energy Outlook 2025》預估，2035年再生能源發電占比將達53%，核能維持約9%，兩者共同支撐能源安全與減碳目標。能源諮詢機構Wood Mackenzie數據顯示，在川普政府執政的前9個月中，太陽能和儲能在電網的新增電力中占比高達85%，證明潔淨能源的經濟性已不受政策影響。

太陽能產業協會（SEIA）更強調，無論華府政策走向如何，潔淨能源都將成為美國未來能源發展的支柱。在全球減碳趨勢與AI用電需求的雙重推動下，2026年潔淨能源產業有望延續成長動能。

潔淨能源指數與其他主題指數表現

指數名稱 今年以來漲幅 標普潔淨能源精選指數 54.57% 電池與儲能科技指數 49.24% 全球智能電動車指數 38.04% NASDAQ綜合指數 22.18% 元宇宙指數 18.36% 標普500指數 17.82% 羅素2000指數 13.64% 標普軟體服務指數 8.37% 全球網路安全指數 8.14%

資料來源:Bloomberg 資料日期:截至2025.12.29

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。