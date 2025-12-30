快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
1月初除息11檔ETF。資料來源：各投信、Yahoo Finance
新年開心領錢！2026年1月初共有11檔ETF除息，包括八檔債券型ETF及三檔股票型ETF，其中以大華優利美A債15ETF（00984B）年化配息率衝8.93%最高，投資人若想要參與收益分配最晚要在2025年12月31日買進。

近期債市熱度提升，法人分析，聯準會2025年連續降息，加上重新啟動購債計畫，強力支撐債券表現。邁向2026年，市場普遍仍預期降息持續，對債市前景持正面看法，有現金流需求投資人可趁債券殖利率仍處於相對高點時，進場鎖利。

1月初除息ETF名單中，00984B與大華優利美公債20ETF（00983B）是本次除息名單中的新兵，首配就繳出不俗的配息水準，值得投資人關注。

00984B選債策略為投資於三大信評機構之平均信評為A以上的公司債，並篩選票面利率最高前20%的標的，致力達到票面利率與殖利率雙重提升。00983B則以美國長天期公債為主，追蹤指數平均信評為AA+，具備低違約風險，並有長天期優勢，若未來利率進一步走低，資本利得空間潛力大。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 除息

11檔 ETF 1月除息 這檔年化配息率最高

新年開心領錢！2026年1月初共有11檔ETF將除息，包括八檔債券型ETF及三檔股票型ETF，其中以大華優利美A債15E...

