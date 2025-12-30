新年紅包先來…1月初11檔ETF排隊除息！00984B年化8.93％衝最高、00983B首配也吸睛

新年開心領錢！2026年1月初共有11檔ETF將除息，包括8檔債券型ETF、3檔股票型ETF，其中以大華優利美A債15（00984B）年化配息率衝8.93%最高，投資人若想要參與收益分配最晚要在2025年12月31日買進。

近期債市熱度提升，法人分析，聯準會2025年連續降息，加上重新啟動購債計畫，強力支撐債券表現。

邁向2026年，市場普遍仍預期降息持續，對債市前景持正面看法，建議有現金流需求投資人可趁債券殖利率仍處於相對高點時，進場鎖利。

1月初除息ETF名單中，00984B與大華優利美公債20（00983B）是本次除息名單中的新兵，首配就繳出不俗的配息水準，值得投資人關注。

00984B選債策略為投資於三大信評機構之平均信評為A以上的公司債，並篩選票面利率最高前20%的標的，致力達到票面利率與殖利率雙重提升。

00983B則以美國長天期公債為主，追蹤指數平均信評為AA+，具備低違約風險，並有長天期優勢，若未來利率進一步走低，資本利得空間潛力大。

1月初除息11檔ETF

ETF類型 代號 ETF 除息日 單期配息率(%) 年化配息率(%) 投資等級債 00984B 大華優利美A債15 2026/1/2 0.74% 8.93% 非投資等級債 00953B 群益優選非投等債 2026/1/6 0.63% 7.52% 股票 00946 群益科技高息成長 2026/1/6 0.60% 7.24% 公債 00983B 大華優利美公債20 2026/1/2 0.58% 6.96% 股票 00939 統一台灣高息動能 2026/1/2 0.49% 5.90% 股票 00940 元大台灣價值高息 2026/1/8 0.49% 5.84% 投資等級債 00959B 大華投等美債15Y+ 2026/1/2 0.47% 5.65% 投資等級債 00985B 群益ESG投等債0-5 2026/1/6 0.47% 5.59% 投資等級債 00966B 統一ESG投等債15+ 2026/1/2 0.46% 5.50% 投資等級債 00970B 新光BBB投等債20+ 2026/1/6 0.44% 5.31% 投資等級債 00950B 凱基A級公司債 2026/1/2 0.38% 4.51%

資料來源:各投信、Yahoo Finance，統計日期截至2025/12/26，以2025/12/26收盤價計算

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。