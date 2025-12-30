新年紅包先來…1月初11檔ETF排隊除息！00984B年化8.93％衝最高、00983B首配也吸睛
新年開心領錢！2026年1月初共有11檔ETF將除息，包括8檔債券型ETF、3檔股票型ETF，其中以大華優利美A債15（00984B）年化配息率衝8.93%最高，投資人若想要參與收益分配最晚要在2025年12月31日買進。
近期債市熱度提升，法人分析，聯準會2025年連續降息，加上重新啟動購債計畫，強力支撐債券表現。
邁向2026年，市場普遍仍預期降息持續，對債市前景持正面看法，建議有現金流需求投資人可趁債券殖利率仍處於相對高點時，進場鎖利。
1月初除息ETF名單中，00984B與大華優利美公債20（00983B）是本次除息名單中的新兵，首配就繳出不俗的配息水準，值得投資人關注。
00984B選債策略為投資於三大信評機構之平均信評為A以上的公司債，並篩選票面利率最高前20%的標的，致力達到票面利率與殖利率雙重提升。
00983B則以美國長天期公債為主，追蹤指數平均信評為AA+，具備低違約風險，並有長天期優勢，若未來利率進一步走低，資本利得空間潛力大。
1月初除息11檔ETF
|ETF類型
|代號
|ETF
|除息日
|單期配息率(%)
|年化配息率(%)
|投資等級債
|00984B
|大華優利美A債15
|2026/1/2
|0.74%
|8.93%
|非投資等級債
|00953B
|群益優選非投等債
|2026/1/6
|0.63%
|7.52%
|股票
|00946
|群益科技高息成長
|2026/1/6
|0.60%
|7.24%
|公債
|00983B
|大華優利美公債20
|2026/1/2
|0.58%
|6.96%
|股票
|00939
|統一台灣高息動能
|2026/1/2
|0.49%
|5.90%
|股票
|00940
|元大台灣價值高息
|2026/1/8
|0.49%
|5.84%
|投資等級債
|00959B
|大華投等美債15Y+
|2026/1/2
|0.47%
|5.65%
|投資等級債
|00985B
|群益ESG投等債0-5
|2026/1/6
|0.47%
|5.59%
|投資等級債
|00966B
|統一ESG投等債15+
|2026/1/2
|0.46%
|5.50%
|投資等級債
|00970B
|新光BBB投等債20+
|2026/1/6
|0.44%
|5.31%
|投資等級債
|00950B
|凱基A級公司債
|2026/1/2
|0.38%
|4.51%
資料來源:各投信、Yahoo Finance，統計日期截至2025/12/26，以2025/12/26收盤價計算
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
